El factoring és una eina financera clau per gestionar crèdits comercials de vendes nacionals i internacionals. Aquest mètode permet a les empreses vendre els seus crèdits a una entitat bancària o companyia de factoring, coneguda com a factor, que assumeix la propietat del crèdit i, amb això, els drets de cobrament. L’avantatge? Transforma vendes a crèdit en vendes al comptat, proporcionant liquiditat immediata i, en el cas de factoring sense recurs, una protecció total davant del risc d’impagament. És especialment útil per a empreses que treballen amb clients habituals, com ara grans corporacions o entitats públiques, que prefereixen transferències bancàries en lloc d’altres mitjans de pagament.

El factoring ofereix a les empreses proveïdores quatre actuacions bàsiques: primera obtenir finançament de les factures emeses i amb venciments futurs; segona, assegurar el cobrament de les vendes evitant el risc d’impagament; tercera, gestionar el cobrament de clients i quarta, sanejar l’actiu corrent en els elements patrimonials de deutors comercials i comptes per cobrar, disminuir el PMC, millorar les ràtios del balanç i reduir la morositat.

Cal fer notar que no necessàriament les empreses han de fer el cobrament anticipat de les factures, ja que també poden optar per la modalitat de cessió de factures en gestió de cobrament sense bestreta de fons. El factoring sol aplicar-se a factures de clients recurrents amb venciments no superiors als 180 dies, tot i que el més habitual és que els venciments de les factures se situïn entre els 90 i 120 dies.

Tot i que és més freqüent la utilització del factoring amb grans comptes de clients, també assegura les factures de petits clients, sempre que siguin solvents. Entre les empreses usuàries dels serveis de factoring un 80% són Pimes per a les quals aquest servei financer és una font molt valuosa de gestió i finançament de les vendes. I pel que fa a les vendes a l’exterior, el factoring facilita la possibilitat d’ampliar mercats amb la seguretat que aquestes operacions s’acabaran sense cap problema.

Cal fer notar que el factoring té un valor afegit menys conegut pel públic, que és que el proveïdor pot interposar una entitat financera davant dels clients; entitat que podrà exercir molta més força a l’hora d’aconseguir el cobrament de les factures que la que podria aplicar el subministrador mateix. Aquest element adquireix encara més rellevància en èpoques de crisi econòmica, ja que gràcies al factoring el proveïdor aconsegueix cobrar factures que sense aquest servei mai no aconseguiria cobrar.

Ara bé, per conèixer el grau de penetració del factoring en una economia, és habitual utilitzar el quocient següent: Grau de penetració = Volum de cessions / PIB. Doncs bé, si comparem la ràtio anteriorment descrita, amb l’obtinguda en altres països europeus com Itàlia, França, Espanya i el Regne Unit, podem observar que a Andorra el factoring té un potencial de creixement considerable i que es troba lluny del punt de saturació.

De manera esquemàtica els serveis que ofereix el factoring es poden agrupar en tres blocs principals: en primer lloc, serveis administratius que comprenen la gestió de cobrament dels crèdits comercials cedits, la informació sobre les vendes i cobraments, la comptabilitat i control de les factures i la gestió d’impagats. En segon lloc, serveis financers que inclouen el finançament de les vendes, la bestreta de fons dels crèdits comercials cedits i la reducció de l’endeutament bancari de cara al sistema financer. I, en tercer lloc, cobertura de riscos que abasta la classificació creditícia i de la solvència dels clients (deutors del contracte de factoring) i la cobertura del risc d’insolvència dels seus deutors.

Els diferents tipus d’empreses que acudeixen amb més freqüència al factoring són empreses i organismes amb vendes a empreses privades i organismes públics, ja siguin nacionals o estrangeres. També, empreses amb vendes a crèdit i ajornaments de pagament i empreses que a través de la cessió dels seus crèdits a l’entitat de factoring vulguin reduir els saldos de clients millorant així les ràtios del seu balanç de situació en reduir la submassa de l’actiu corrent. Així mateix, empreses que desitgin cobertura del risc d’insolvència dels deutors pel 100% de les vendes. A més, empreses que a través d’aquesta modalitat desitgin la bestreta de fons dels crèdits comercials cedits.

El factoring engloba una sèrie de serveis que es troben vertebrats sobre la base de la cessió de crèdits comercials. En aquest conjunt hi ha els serveis administratiu-financers, com són la gestió integral dels crèdits cedits. Dins d’aquests serveis del factoring es troben: primer, l’anàlisi i la classificació de les sol·licituds de crèdit de futurs clients; segon, l’avaluació i la classificació dels nivells de solvència dels clients i l’establiment dels límits de crèdit a cadascun; tercer, la gestió de cobrament de les factures cedides, mantenint les condicions contractuals amb cada client; quart, l’administració de la cartera de clients de l’empresa, establint el seguiment del comportament de pagaments dels deutors i vigilant les incidències de cobrament que puguin ocórrer; i cinquè, el finançament de les vendes mitjançant l’abonament anticipat dels crèdits comercials cedits per l’usuari a la companyia de factoring.

Els avantatges de fer servir el factoring es poden agrupar en diverses categories: la primera, els avantatges de risc de crèdit de les vendes, la segona, els avantatges comptables i administratius; la tercera, els avantatges financers i la quarta, els avantatges de màrqueting. Els principals avantatges que proporciona el factoring són: en primer lloc, el proveïdor evita assumir el risc de crèdit de les vendes amb pagament ajornat si el factoring és sense recurs; en segon lloc, agilitza l’obtenció d’informació comercial i financera de nous clients i en particular de clients estrangers; en tercer lloc, desapareix el risc d’impagament per morositat, insolvència o mala fe del destinatari de les factures, ja que si el client incorre en impagament, el risc de l’operació l’assumeix l’entitat de factoring; en quart lloc, la societat de factoring avalua la cartera de clients i el risc assumible; en cinquè lloc, proporciona informació periòdica i regular dels deutors; en sisè lloc, l’exportador evita assumir el risc de canvi de divises si la factura és en moneda estrangera; i en setè lloc, el proveïdor rep un assessorament financer i comercial permanent dels seus clients i obté una classificació creditícia constant dels compradors habituals.