Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0317-2024 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 25 de juny del 2024, en relació amb el tipus de gravamen aplicable a la prestació de servei consistent en la transcripció de determinats documents.

El Consultant sol·licita quin tipus de gravamen de l’Impost General Indirecte s’aplica als treballs de transcripció de pergamins i llibres d’actes històrics.

En relació amb la qüestió sobre el tipus de gravamen aplicable als serveis prestats pel Consultant, del DTF estableix que, en primer lloc, sobre el fet generador de l’Impost, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, a l’article 4, disposa el següent:

“Article 4. Fet generador

Estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.”

Pel que fa a la consideració d’activitat econòmica i d’empresari, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 5, estableix el següent:

“Article 5. Concepte d’activitat econòmica i d’empresari o professional

Són activitats econòmiques les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica.

A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren empresaris o professionals les persones físiques o entitats que realitzin activitats econòmiques.

S’entenen realitzades en el desenvolupament de l’activitat econòmica les transmissions o cessions d’ús a tercers de la totalitat o part de qualsevol bé o dret que integrin el patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, fins i tot les efectuades amb motiu del cessament en l’exercici de les activitats econòmiques que determinen la subjecció a l’impost.

No tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat.

En el cas de les activitats agrícoles i ramaderes, el llindar indicat en el paràgraf anterior se situa en la xifra anual de 150.000 euros.

Els empresaris o els professionals que optin per ser considerats com a tals, ho han de sol·licitar al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any en què hagi de tenir efecte. Una vegada hagin optat per ser considerats empresaris o professionals, s’ha de mantenir aquesta situació durant un termini mínim de tres anys, i per sol·licitar-ne la baixa cal que hi renunciïn comunicant-ho al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any anterior a l’any en què hagi de tenir efecte.

El procediment i la forma de la sol·licitud per ser considerat empresari s’establiran reglamentàriament.”

D’acord amb aquest precepte, sempre que el consultant tingui la consideració d’empresari o professional a l’efecte de l’impost, les prestacions de servei que efectuï estaran subjectes a l’impost general indirecte.

Sobre el tipus de gravamen aplicable, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, quant a l’aplicació del tipus de gravamen general, l’article 57, preveu el següent:

“Article 57. Tipus de gravamen general

El tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen.”

D’altra banda, la mateixa Llei, sobre l’aplicació del tipus de gravamen especial, a l’article 60 bis, a l’apartat 2.a, disposa el següent:

“Article 60 bis. Tipus de gravamen especial

El tipus de gravamen especial és del 2,5% i s’aplica només a les operacions següents:

Les prestacions de serveis relacionades a continuació quan no són efectuades per administracions públiques o parapúbliques, entitats de dret públic o entitats o establiments culturals o socials de caràcter no lucratiu:

a) Les pròpies de biblioteques, arxius i centres de documentació.”

Segons l’esmentat anteriorment el DTF conclou que, tenint en compte que el Consultant prestarà un servei que consisteix en la transcripció de documents i que aquest servei no és el subministrament o el préstec de llibres o d’altres documents, en el cas exposat no serà aplicable el tipus de gravamen especial del 2,5%. Consegüentment, els serveis de transcripció dels diferents documents que faci el consultant estaran subjectes al tipus de gravamen general del 4,5%.