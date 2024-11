Laura Gómez Rodríguez

Amb la recent victòria de Donald Trump en la carrera presidencial dels Estats Units, es plantegen diversos interrogants que van més enllà de les simpaties o antipaties personals cap al líder republicà. La seva tornada al poder posa en relleu una preocupació més latent: la creixent capacitat d’influència que figures multimilionàries com Elon Musk tenen en l'opinió pública, especialment a través de les xarxes socials, on la desinformació i les 'fake news' poden amplificar-se com mai abans.

Mentre Trump promet millorar certs sectors, també ha deixat clara la seva postura de duresa amb països com la Xina, incloent-hi la possible pujada d'aranzels que podria incrementar les tensions comercials. Paral·lelament, a Europa, on la situació geopolítica ja és tensa, una retirada de suport a Ucraïna donaria a Rússia un avantatge decisiu, generant un escenari perillós per a la seguretat i estabilitat del continent. En aquesta nova realitat, figures com Musk podrien tenir més pes que mai en la construcció de la narrativa pública, i el seu control sobre la xarxa social X [abans Twitter] suposa un risc profund per la manera en què es formen les opinions i es transmeten les informacions.

Elon Musk, amb el seu imperi tecnològic, ha aconseguit influir en sectors clau com l'espai, l'automoció i l'energia. Però l'adquisició de X li ha donat un poder diferent, gairebé inèdit en la història recent: una plataforma amb milions d’usuaris que la consideren una font d’informació clau. Segons apunten alguns mitjans nordamericans, Musk ha utilitzat la seva posició per manipular activament la informació que arriba als usuaris de X. Aquesta capacitat de modelar la percepció pública a través de biaixos i omissions representa un perill quan es considera que moltes persones fan servir la xarxa social com la seva principal font de notícies.

Els avantatges que Musk pot obtenir de mantenir una influència directa en el discurs públic són substancials, i no només a nivell econòmic. Amb una estratègia que combina una aparent neutralitat política amb decisions clares de censura selectiva i promoció d’opinions favorables als seus interessos, Musk podria establir un espai per manipular la percepció pública i, en conseqüència, l’opinió pública. Aquesta manipulació subtil es pot veure com una extensió de la seva estratègia comercial: mantenir un control invisible, però decisiu, sobre els temes que els usuaris veuen i amb quina freqüència es mostren.

La reaparició de Trump com a figura central de la política nord-americana, combinada amb la influència de Musk en les xarxes, pot desencadenar canvis que afectaran molt més enllà de les fronteres dels Estats Units. La proposta de Trump de limitar la immigració en plena onada migratòria posa en relleu un retorn a una política d’aïllament i proteccionisme. Aquesta postura, encara que pugui semblar que millora l’economia a curt termini, pot aguditzar la inflació global i incrementar el nivell de tensió territorial en diversos punts, especialment a Europa, on la relació amb Rússia és ja un tema extremadament delicat.

En aquesta situació complexa, l’ús de X per part de Musk per controlar el relat pot contribuir a crear una narrativa favorable a interessos molt concrets, tot desvirtuant les dades objectives en pro de guanyar simpaties o de manipular la percepció del públic. Si Musk decideix ocultar, amplificar o distorsionar certs temes, els usuaris d’aquesta xarxa social podrien veure’s arrossegats a una percepció deformada de la realitat, la qual cosa podria influir en l'opinió pública amb un impacte directe en les polítiques nacionals i internacionals.

Amb la victòria de Trump, Elon Musk no només guanya un aliat potencial en l’esfera política, sinó també una oportunitat per reforçar els seus interessos personals i financers. Les noves polítiques d’immigració de Trump podrien significar un moviment de suport cap a la indústria tecnològica nord-americana, afavorint - directa o indirectament - els projectes de Musk en sectors com la intel·ligència artificial o l'energia renovable. Aquestes oportunitats no són casuals, ja que Musk ha sabut utilitzar la seva influència a X per construir un clima de simpatia cap a les postures més radicals de la nova administració, camuflant-ho sota una aparent neutralitat política.

A mesura que l’escenari internacional es polaritza, el poder de les xarxes socials com a eines d’informació es fa més evident. La victòria de Trump i la influència de Musk ens recorden que, en una era de desinformació, la capacitat de discernir entre el fet i la ficció serà més important que mai per mantenir una opinió pública ben informada i protegida de manipulacions.