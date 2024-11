En l'àmbit del dret mercantil, les clàusules de govern corporatiu tenen un paper fonamental en el funcionament intern d'una empresa, establint regles clares que ajuden a mantenir l'estabilitat i a prevenir conflictes entre socis. En particular, aquestes clàusules regulen aspectes com la definició de rols i responsabilitats, el quòrum i les majories per a la presa de decisions, i la protecció dels socis minoritaris.

Un dels primers passos per garantir una bona governança corporativa és establir de forma clara les funcions i responsabilitats de cada soci. Això és especialment important en empreses amb una estructura de propietat complexa o amb múltiples socis que participen activament en la gestió. Les clàusules que defineixen aquestes funcions permeten evitar duplicitats de tasques i reduir la possibilitat de conflictes interns, ja que cada soci coneix exactament les seves àrees de competència.

Aquestes clàusules solen incloure la descripció dels drets i deures de cada membre del consell d'administració o dels directors executius, i asseguren que les decisions es prenguin d'acord amb les competències establertes. A més, defineixen els límits de les funcions dels socis que no participen directament en la gestió diària, però que tenen interès en el funcionament global de l’empresa. D’aquesta manera, s’aconsegueix un equilibri entre els interessos dels socis i la bona marxa del negoci.

El quòrum i les majories necessàries per a la presa de decisions són elements fonamentals en el govern corporatiu. El quòrum fa referència al nombre mínim de socis o membres del consell que han de ser presents per poder prendre decisions vàlides. Per la seva banda, les majories determinen el percentatge de vots necessaris per aprovar diferents tipus d'acords, ja sigui una majoria simple (més del 50%) o una majoria qualificada (per exemple, el 75% dels vots).

Les clàusules de quòrum i majories s'estableixen per assegurar que les decisions rellevants es prenguin amb una representació suficient dels interessos dels socis i evitar que un nombre reduït de membres prenguin decisions sense consens.

En el cas de les empreses andorranes, aquestes clàusules poden adaptar-se a les necessitats particulars de cada societat, ajustant els percentatges en funció de la mida de l’empresa i del tipus de decisions a prendre. Això és especialment útil en empreses familiars o en societats amb inversors externs, on les decisions estratègiques poden tenir un impacte significatiu sobre els beneficis i l’estructura de propietat.

L’establiment d’aquestes clàusules és una inversió en seguretat jurídica i en cohesió interna, factors que sens dubte afavoreixen el creixement i èxit a llarg termini de les empreses. La claredat i la previsió en el govern corporatiu ajuden a evitar conflictes innecessaris i a construir una base sòlida per a les relacions empresarials, creant així un entorn més favorable per al desenvolupament econòmic al país.