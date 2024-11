Victòria més que clara de Trump sobre Harris que evidencia el mal projecte demòcrata i un canvi en les tendències globals. A Argentina Milei, a El Salvador Bukele, i ara als Estats Units Trump. La inflació, la pujada de preus i certes pujades d’impostos han fet que el continent americà viri cap a la dreta en certs llocs determinats.

La victòria de Trump es deu sobretot a la seva eficàcia difonent missatges claus, simples i entenedors. Dits missatges han incidit en l’agenda pública i política apoderant-se de l’hegemonia mediàtica. Acudits, articles i xarxes socials col·lapsades de missatges propagandístics pro-Trump. El punt a analitzar de la victòria de Trump és el territori.

Gairebé el 84% del territori americà s’ha pintat de vermell en aquestes eleccions. Fins i tot Califòrnia, feu demòcrata, ha perdut gran part del territori. Florida, lloc d’immigració llatina, s’ha vist pintada de roig, i molta població provinent d’immigrants han votat a Trump. Un punt important és que els nord-americans han escollit tenir un lideratge presidencial més contundent i fort. Un lideratge més senzill, però sòlid.

Harris només ha pogut fer campanya durant dos mesos, mentre que Trump porta més d’un any com a líder republicà. Els aliats han fet molt. Si els Estats Units s’ha pintat de roig és en part als aliats de Trump. Harris tenia a Hollywood, a estrelles musicals i artistes, però Trump comptava amb suports com Elon Musk, que s’espera que formi part del govern Trump. Cal fer una menció honorífica a Susie Wiles, gran assessora amb molta experiència dins del partit republicà. Per guanyar les eleccions cal tenir el millor equip possible i ella és l’exemple d’una gran feina en l’àmbit comunicatiu i d’imatge.

Ara bé, el que s’espera de Trump és evident. Reduir la tensió dels conflictes bèl·lics a escala mundial. Trump és un home de negocis i entén que els conflictes actuals fan que els productes més bàsics com la benzina o alimentació incrementin de preus, la qual cosa dificulta les transaccions comercials a escala global. La segona cosa que s’espera és una reducció fiscal que pugui alleugerir tant a les famílies com a les empreses dels pagaments d’impostos i ser més competitius en l'àmbit global.

La tercera acció esperable és ser molt més contundent a nivell de seguretat nacional, sobretot en tema de fronteres. Ser molt més restrictiu amb les fronteres i oferir més seguretat als residents per tal de garantir un ambient més afable al treball i al control. I un punt molt important, i parlat amb Musk, és fer rendible cada dòlar que tinguin les administracions públiques. Que cada dòlar que es tingui sigui invertit adequadament i meticulosament.

En conclusió, Trump ha guanyat gràcies a tenir més temps, millors assessors i millors missatges que el seu rival, i també pel seu lideratge. A més, d’ell podem esperar que redueixi el clima bèl·lic a nivell mundial i desenvolupi polítiques que redueixin la pressió fiscal.