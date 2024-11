Fa unes setmanes us vaig parlar que estava afrontant un canvi a la meva vida i de com podíem afrontar-los. Avui dia us puc dir, amb tota certesa, que aquest canvi que tanta por em feia finalment ha resultat ser bo i que la por només es trobava a la meva ment. Gairebé sempre és així. Les pors ens les creem nosaltres mateixos.

Els canvis ens ajuden a trencar la rutina, sobretot quan ens trobem estancats, per així descobrir coses noves i poder continuar avançant. Res no sent tan bé com un nou començament en qualsevol de les àrees de les nostres vides. Això ens permet evolucionar i obrir-te a noves oportunitats que, altrament, hauries ignorat si haguessis estat encallat a la rutina fent el mateix de sempre. La veritat és que l’única cosa constant en la nostra vida és el canvi. I, així i tot, ens costa d’acceptar-ho. De manera que ens resistim i lluitem contra ell. Volem que sempre tot continuï igual i alhora esperem que les coses millorin. Però el canvi és inevitable.

Així que, en lloc de veure el canvi com un esdeveniment pertorbador no desitjat, pots triar veure els canvis que aquest produeix a la teva vida com una cosa valuosa que et motiva a desafiar-te per treure el millor de tu. El secret per afrontar els canvis, com deia Sòcrates, és enfocar tota la teva energia no a lluitar contra el que és vell, sinó a construir el que és nou. I una vegada que aprenguem a fer-ho, podrem aprendre que els canvis solen portar un munt de noves oportunitats i experiències que ens portarà a descobrir coses increïbles.

A més, res no fa tan bé com un nou començament. I agitar les nostres vides amb un canvi ens permet obrir-nos a noves oportunitats que, altrament, hauríem ignorat, ja que hauríem estat encallats a la nostra rutina fent el mateix de sempre. Per acabar, cal assenyalar que sense importar el difícil que pugui ser la situació en què ens trobem, saber que hi ha alguna cosa que podem fer sobre això per canviar-la, que hi ha formes poderoses de canviar les nostres vides, ens donarà prou força per tirar sempre endavant fins i tot davant de les situacions més adverses. Si no ens agrada la nostra vida, tenim el poder de canviar-la. I les possibilitats per fer-ho són infinites.