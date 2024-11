Junta directiva d'AUTEA

«No sabem com són les construccions socials i per això és difícil saber quan una relació és sana o no». Aquesta frase la va explicar una dona jove autista que ha patit una relació de parella tòxica amb maltractament. El seu testimoni dona peu a explicar que una dona autista té més possibilitats de caure en una relació tòxica.

I és que el 90% de les dones autistes han patit violència sexual, un percentatge superior al de les dones neurotípiques; és a dir, les que no són neurodivergents, segons un estudi publicat per la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience, la qual, a més, afegeix que el 75% de les dones enquestades per a l’estudi han estat agredides més d’una vegada. La vulnerabilitat en molts aspectes socials és la causa principal d’aquestes dades, així com la dificultat en la comunicació social i la literalitat en molts aspectes. Aquest fet pot fer que, sense l’educació pertinent i el suport que es necessita, puguin arribar a tenir relacions que no són sanes.

La font que ens explica la seva experiència afegeix que «la persona amb TEA és possible que confiï plenament amb la seva parella i no pugui fer el judici amb tanta facilitat d’allò que és sa en una relació i que no». Això pot fer que en les primeres fases de la relació i del maltractament, tot i observar algunes conductes tòxiques, no es posi en alerta. Però això no és tot. La dificultat en la comunicació social amb persones tant del seu entorn com no pot fer que encara pugui ser més difícil per a ella demanar ajuda.

Totes aquestes característiques es poden traslladar en el context d’un abús sexual. La víctima en aquest cas pot no saber fins i tot que n’ha patit un, tot i que les conseqüències, sobretot psicològiques, sí que estiguin presents.

I és que com en molts altres aspectes, «el suport i l’educació en una persona autista és clau. Que sàpiga quins són els seus límits en l’àmbit afectivosexual i que esperar d’una relació sana serà molt important per a ella, però també ho serà tenir persones que no la jutgen al costat i que ella tingui la confiança suficient», afegeix la nostra font.