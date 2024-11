Després de la victòria còmoda de Trump als Estats Units i les seves propostes per nomenar llocs de govern, cal que tornem a posar els ulls a Europa. Aquest cop cal que ens centrem a Romania, país que fa frontera amb Ucraïna i que ha sigut important per a la mobilització de refugiats de guerra. Romania s’acull a les urnes, els resultats han sigut una sorpresa per a molts. Georgescu, líder prorús, ha vençut en les eleccions romanes de la primera volta, imposant-se en primera volta a la liberal i conservadora Elena Lasconi, amb qui disputarà el proper 8 de desembre la segona volta d’aquestes eleccions.

Cal dir que el candidat socialdemòcrata i actual primer ministre Marcel Ciolacu ha quedat fora de la segona volta per una distància mínima amb la candidata Lasconi. Això fa que el lideratge de Romania depengui d’unes eleccions de segona volta. Romania escollirà en unes setmanes entre un partit vinculat amb Rússia i els partits alternatius de dreta, i els liberals conservadors, clàssic partit de centredreta. Un escenari que fins i tot ja es va veure amb les eleccions franceses fa uns mesos.

Tot apunta al fet que la conservadora Lasconi guanyi les eleccions en la segona volta, però cal estar pendent com es mourà l’electorat alternatiu de dretes; si aquests darrers donen suport a Georgescu, la cosa pot estar molt renyida i més complexa del que pot semblar. També cal mencionar que l’electorat socialdemòcrata pot decidir votar als de centredreta per tal d’evitar una victòria alternativa nacionalista.

Ara bé, quin és el grau d’implicació de Putin i el Kremlin dins d’aquestes eleccions? Com ha afectat la guerra entre Rússia i Ucraïna en la població Romana? Aquestes eleccions tenen un rerefons molt important pel possible posicionament de Romania en un futur. Sobretot si encara s’escalen els conflictes militars actuals. Es pot parlar fins i tot d’una nova guerra freda, on internament els països estan posicionant-se dins d’aquest conflicte global. Les eleccions dels països propers als conflictes seran de vital importància per als possibles aliats que puguin tenir els bàndols.