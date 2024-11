Un Elevator Pitch (o ‘discurs d’ascensor’) és una breu presentació que cerca comunicar una idea, projecte, producte o servei de manera clara i convincent. El nom prové de la idea que aquesta presentació hauria de ser prou breu per ser exposada durant un curt viatge en ascensor, típicament de 30 a 60-90 segons. Aquest format és ideal per captar l’atenció d’inversors, socis comercials, clients o qualsevol persona que pugui estar interessada en la nostra proposta.

El seu objectiu principal és iniciar una conversa que ens pugui portar a una relació professional més profunda, i és especialment útil en una àmplia varietat de persones i situacions, entre elles:

- Presentacions davant d’inversors: Per captar l’atenció de financers i assegurar-nos el valor del vostre projecte o negoci.

- Networking: En esdeveniments professionals on conèixer noves persones pot obrir portes.

- Entrevistes de treball: Com una manera de presentar-nos i destacar les nostres habilitats.

- Vendes: Per presentar un producte o servei a potencials clients.

- Emprenedors: Per buscar finançament o suport per a les idees de negoci.

- Estudiants: Per impressionar futurs ocupadors o col·laboradors en projectes acadèmics.

Així, els principals beneficis d’un Elevator Pitch són:

- Claredat: Ajuda a definir i articular clarament què és el que oferim i quin n’és el valor.

- Impacte: Si es fa correctament, deixa una forta impressió i augmenta l’interès en allò què oferim.

- Eficiència: Permet comunicar l’essència d’una idea sense perdre temps, una habilitat inestimable en contextos professionals accelerats.

- Adaptabilitat: Modificar el nostre Pitch per a diferents audiències, el converteix en una eina flexible.

- Confiança: Practicar el nostre Elevator Pitch millora les nostres habilitats de comunicació i augmenta la nostra confiança en presentar idees.

Alguns consells per preparar el nostre Elevator Pitch:

1) Identificar el nostre objectiu: Preguntar-nos què volem assolir amb el nostre Elevator Pitch. Buscar finançament? Intentar aconseguir una feina? Això guiarà el contingut de la nostra presentació.

2) Crear una estructura clara:

- Introducció: Començar amb una presentació breu. El nostre nom, el nom de la nostra empresa (si s’aplica) i una frase o pregunta que capti l’atenció.

- Problema: Explicar breument el problema que el nostre producte o servei resol. Això ajuda a connectar emocionalment amb la nostra audiència.

- Solució: Presentar la nostra solució de manera clara i concisa. Destacar què ens fa diferents de la competència.

- Beneficis: Enfocar en els beneficis que la nostra solució aporta, no només en les característiques.

- Crida a l’acció: Acabar amb una sol·licitació clara. Pot ser una reunió, un seguiment per correu electrònic o una conversa.

3) Ser concís i clar: Mantenir el nostre pitch entre 30 i 60-90 segons. Practicar fins que puguem presentar la nostra informació sense embuts ni divagacions.

4) Practicar: Fes assajos amb amics, familiars o col·legues. Buscar la seva retroalimentació per ajustar i millorar la nostra presentació.

5) Adaptar-nos a la nostra audiència: Canviar algunes parts del nostre Pitch depenent de qui l’hi presentem. Conèixer la nostra audiència ens ajudarà a personalitzar el nostre missatge.

6) Autenticitat: Ser nosaltres mateixos i mostrar la nostra personalitat perquè els altres connectin amb nosaltres.

Un Elevator Pitch és una eina poderosa per presentar-nos en un món professional cada cop més ràpid i competitiu. Ens permet comunicar el nostre valor de manera clara, efectiva i generar interès en les idees, projectes o productes en qüestió de segons. Preparar un bon Elevator Pitch és una inversió valuosa que pot obrir moltes portes a la nostra carrera professional. Amb pràctica i amb una estructura clara, qualsevol persona pot aprendre a dominar aquesta habilitat.

T’animes?