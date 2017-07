Opinió Anem pel bon camí

Ja portem una mica més de dos anys des de l’inici de la legislatura, un inici marcat especialment per una crisi financera sobrevinguda i que n’ha condicionat, sens dubte, el seu rumb. Ara bé, tot i aquest contratemps, no s’han deixat de fer els deures que ens havíem marcat. S’estan encarant de forma decidida les grans reformes anunciades durant la darrera campanya electoral.



S’ha creat una taula institucional, amb Govern, comuns i el Consell General per debatre sobre competències i transferències, i s’ha arribat a un text final que compta amb una àmplia majoria dels comuns i del principal partit de l’oposició que hi dona suport.



Una majoria molt àmplia que posa de manifest que s’ha sabut trobar un acord equilibrat i bo per a totes les parts. Dins la diferència de criteri en determinats aspectes, l’acord és just, equilibrat i plantejat des d’una perspectiva de país. S’ha de dir, però, que altres forces prefereixen escudar-se en dir que aquesta proposta no és equànime quan, en realitat, la seva proposta es mou només per pur tacticisme polític.



La reforma sanitària ja va ser plantejada i debatuda àmpliament al Consell General i ja comença a tenir els seus primers fruits però perquè aquesta sigui efectiva i es pugui implementar plenament cal dotar-la de la seva eina essencial: la Llei dels drets i deures del pacient. Una llei que, tot i portar molt mesos en comissió i estar gairebé enllestida, encara trigarà un temps a veure la llum arran d’un ritme de treball, que no és el que els Demòcrates hauríem volgut. Cal destacar també, de nou, la predisposició del principal grup de l’oposició a seure en una taula de treball per parlar sobre els grans eixos d’aquesta reforma; una predisposició que celebrem i que demostra que la tasca a l’oposició, i més si és en temes de gran necessitat per al nostre país, es pot fer de forma constructiva.



La reforma laboral entrarà en breu a tràmit parlamentari. S’ha elaborat un treball de camp ampli en el marc del qual els agents implicats han pogut fer arribar les seves aportacions al Grup Parlamentari Demòcrata, qui ara mateix està analitzant-les per tal d’intentar incorporar-les en la mesura del possible, i sense trencar la filosofia amb que s’han preparat aquestes propostes, tot allò que permeti millorar els textos inicials.



Finalment, l’acostament cap a Europa. L’acord d’associació, a dia d’avui, va per bon camí. Un cop conclòs el marc institucional, la negociació de la lliure circulació de mercaderies avança amb bones perspectives, respectant al màxim el posicionament inicial i amb el treball conjunt dels principals sectors concernits en aquesta negociació.



En aquest punt, les perspectives de cara a la resta de capítols s’encaren amb garanties i esperem que davant d’aquest horitzó, aquells grups que de moment no estan dins del Pacte d’Estat s’hi puguin sumar, sigui de la forma que sigui, per poder treballar i aportar per tal de que aquesta negociació conclogui amb la millor proposta possible per a Andorra.



Al cap i a la fi, és el nostre petit gran país qui hi surt guanyant.



Consellera de Demòcrates per Andorra