Opinió Nou copríncep, nous temps

Diuen que una imatge val més que mil paraules. I és cert: hi ha imatges que diuen molt per sí soles.



Aquesta setmana arran de la primera trobada institucional entre el cap de Govern i el síndic amb el copríncep Macron es va fer pública la fotografia oficial d’aquest darrer. Per primera vegada un copríncep francès incorpora la bandera andorrana en el seu retrat oficial. Pot semblar un fet anodí, però no ho és.



La fotografia oficial dels presidents de la República francesa és una llarga tradició que es va iniciar durant 3a República, més concretament a l’inici del mandat d’Adolphe Thiers, l’any 1871. Des de llavors, després de cada elecció, els nous presidents francesos han continuat amb aquesta tradició. De fet, de cada nou retrat oficial se n’analitza la simbologia abastament als mitjans de comunicació de l’estat veí.



És per això que hem de valorar en la seva justa mesura el missatge que ha volgut transmetre el copríncep Macron amb la seva fotografia oficial.



En primer lloc, al meu parer, crec que demostra una especial sensibilitat cap el càrrec de copríncep d’Andorra i llança un clar missatge d’estima cap al Principat. També dóna la sensació que el copríncep vol trametre un missatge de voluntat d’equilibri.



En efecte, tal com disposa l’article 44 de la nostra Constitució, els coprínceps són garantia del manteniment de l’esperit paritari en les tradicionals relacions d’equilibri amb els estats veïns.



És innegable que en les darreres dècades el secular equilibri amb els dos estats veïns ha desaparegut. Les relacions econòmiques, socials i humanes dels andorrans s’han girat majoritàriament cap al sud. El pes de la demografia i l’afinitat lingüística hi han tingut molt a veure però, segurament, no en son les úniques raons.



M’agradaria pensar que entrem en una nova etapa en la que el reequilibri de les relacions d’Andorra amb els dos països veïns serà una prioritat per a Andorra i també per a França.



Secretari d’organització de Demòcrates per Andorra (DA)