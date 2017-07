Opinió Ministeris a mida

La setmana passada el cap de Govern va engruixir la despesa ministerial incorporant un nou ministeri: el d’Economia, Competitivitat i Innovació. D’aquesta manera, Toni Martí fa una nova remodelació ministerial, l’enèsima des que governa, i opta per assegurar una cartera a Gilbert Saboya, que marxa d’Afers Exteriors. I la justifica argumentant que l’estat de les coses evoluciona i que, per tant, els seus ministeris també ho han de fer.



Ara bé, si el fer i desfer en política ministerial no rau en una visió estratègica d’on cal que vagi el país, sinó que respon a necessitats d’índole personal, l’argumentari del cap de Govern s’ensorra per si mateix.



Molts es deuen preguntar si, a divuit mesos mal comptats d’acabar la legislatura, té gaire sentit la creació d’un ministeri a mida. Des de Govern, però, la decisió es creu encertada perquè el procés d’obertura econòmica a què el nostre país està sotmès «genera noves oportunitats perquè puguin venir noves empreses i, per això, necessitem una acceleració», en paraules del nou ministre.



És del tot sabut que el Govern de Demòcrates per Andorra ha mirat de fer del procés d’obertura econòmica un dels pals de paller dels seus dos mandats. Els resultats són els que són i, segons a qui es demani, les valoracions van des del desastre total fins a l’èxit més absolut. Segurament, una visió més realista dels fets determinaria que encara hi ha molt camí per recórrer i molta feina a fer.



És en aquest sentit que Gilbert Saboya té diversos reptes importants per endavant i poc temps per portar-los a terme. Cal reconèixer, però, la capacitat de treball i les habilitats del ministre per fer-ho. Ell mateix va anunciar que properament informarà dels projectes prioritaris, però les apostes clares passen per estimular l’economia amb la implantació de noves empreses (especialment del sector sanitari) i donar suport i impulsar la idea de crear una nova marca de país en la qual, i així ho va reconèixer, ja fa mesos que treballen la Confederació Empresarial Andorrana i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.



Veurem si, ara que per primer cop en la història del nostre país tenim un ministeri titulat de Competitivitat, l’administrat percebrà de manera clara com la seva interacció amb l’Administració es veu beneficiada. La simplificació administrativa, amb menys tràmits i burocràcia, contribuiria de manera decidida a millorar la competitivitat en general.

Estem molt lluny encara d’una administració àgil i còmoda, digitalitzada i eficient, que faci que el nombre de gestions a portar a terme i la paperassa a manipular siguin mínims. Aquí rau un dels vertaders reptes del ministre. Avançar decididament en aquesta matèria ja justificaria el nou ministeri.



Conseller general liberal