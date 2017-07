Opinió Els i les que sempre hi són

Ja fa uns quatre mesos que vaig deixar de presidir-lo. Durant més de dos anys vaig voler formar part de tot el procés de creació i posada en funcionament. A hores d’ara, puc dir amb orgull i plena satisfacció que aquest projecte l’estan continuant tirant endavant persones meravelloses, molt capaces i amb moltes ganes.



Tot i que per qüestions professionals actualment estic una mica més allunyat del dia a dia de l’entitat, us puc assegurar que la dedicació d’aquest nou grup de persones és total. A més, es tracta d’una dedicació desinteressada la qual només es justifica perquè creuen en el projecte. Tot això és possible i ho fan perquè consideren que val la pena dedicar una part important del seu temps lliure a un projecte de país fet per joves i per a joves.



Des d’aquest espai, només puc que felicitar-vos i agrair aquesta immensa tasca que esteu fent. A causa del fet que la seva participació és merament voluntària, aquesta agraïment encara és més notori.



Aquests voluntaris no només els trobareu al Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA), sinó que els i les trobareu a multitud d’actes, projectes i accions que, per exemple, aquest estiu s’estan duent a terme al nostre país. Sense elles i ells, atractius esdeveniments socials, culturals i esportius no serien possibles. El més important d’aquest cos de voluntàries i voluntaris que tenim és que any rere any es renoven i apareixen noves, joves o no tant, cares.

Aquest és el mecanisme d’èxit d’un sector, el voluntariat, que sap que necessita de la renovació per sobreviure, ja que el temps de dedicació voluntari d’una persona pot tenir multitud i diversos canvis durant la seva vida. En Capdevila ja ens ho recordava dia sí i dia també que calia agrair més la seva tasca. Calia fer-ho, perquè ni amb tots els agraïments possibles, la dedicació no seria mai recompensada.



En són molts més dels que cada un de nosaltres podem imaginar. Aquest no és un grup tancat de persones, sinó tot el contrari. Per exemple, des del FNJA t’esperen amb els braços oberts per si tu, jove, tens ganes de dir la teva i participar-hi. Persones com tu sempre són i seran necessàries i fonamentals. Cada dia tens la possibilitat de ser voluntari d’aquest magnífic cos de treballadores i treballadors al servei del país. En deus conèixer un bon grapat, sobretot si també has estat voluntari. Tenen noms i cognoms i són persones que ho donen tot perquè a tu no et falti de res.



Començo, però no acabo. Gràcies Adrià, Anthony, Carles, Carmen, Cristina, Diana, Fabio, Guillem, Helena, Joaquim, Joan, Joao, Jordi, Julià, Laura, Manel, Margot, Nil, Núria, Pere, Oriol, Ramon, Tomàs, Toni…