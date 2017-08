Opinió Droga, favors i corrupció

L’entrada de més de mitja tona de metamfetamina amb la presumpta connivència del servei duaner ha generat un fort escàndol a Filipines, immers en la polèmica i sagnant guerra contra les drogues del president Rodrigo Duterte.

«Aquest treball és per a mi una missió, així que no dimitiré», va ser la declaració amb què es va defensar el comissionat de l’Oficina de Duanes, Nicanor Faeldon, davant els mitjans després que aquesta setmana diversos diputats i senadors demanessin el seu cap per l’escàndol.

Duterte, però, ha reiterat la seva confiança en el funcionari, que ell mateix va posar al capdavant de Duanes per acabar amb la corrupció però que en l’actualitat està en el punt de mira per un assumpte que ha agitat i indignat al país.

Tot va començar a finals de maig, quan les autoritats van confiscar en una residència de Valenzuela (nord de Manila) un carregament de 604 quilos de clorhidrat de metamfetamina, la droga coneguda com «shabu» que causa estralls en les zones marginals de les Filipines i a la qual Duterte ha declarat una guerra sense quarter.

El Senat, que investiga el succés, va llançar una bomba aquesta setmana al denunciar que la partida de «shabu» –amb un valor d’uns 120 milions de dòlars– havia entrat al país per la «via exprés», una cadena especial reservat a importadors i empreses, sota supervisió de l’Oficina de Duanes i que no requereix inspecció per raigs X.

Així, cinc enormes cilindres metàl·lics etiquetats com «estris de cuina» i farcits amb el doble del seu pes en droga van passar davant dels ulls dels agents de duanes i van arribar al seu destí, on finalment van ser confiscats per la Policia i l’Agència Antidroga gràcies a una xivatada.

El carregament de droga no només incomplia el principal requisit de la «via exprés» (el seu importador no estava registrat a Duanes) sinó que a més provenia de la Xina, país vetat per aquest canal especial, de manera que el Senat i el Congrés han denunciat la connivència d’alts funcionaris de Duanes.

«És clar que en el permís d’entrada d’aquesta partida està involucrada l’oficina de Duanes i a saber qui més», va denunciar en l’audiència d’aquesta setmana Franklin Drilon, un dels 24 senadors de la cambra alta que ostenta amplis poders a Filipines.

Per afegir més polèmica al succés, es va descobrir que l’Oficina de Duanes va manipular el carregament després de ser confiscat tot i no tenir autoritat i incomplint tots els protocols.

«La partida es va contaminar a l’estar exposada a les mans de tots (els funcionaris de Duanes). Fins i tot tenien selfies amb la droga», ha criticat en una intervenció televisada el director regional de l’Agència Antidroga, Wilkins Villanueva.

El comissionat de Duanes recolzat per Duterte va limitar la seva defensa amb un atac a la corrupció generalitzada en els organismes governamentals del país.

«Hauria de donar-vos vergonya», va deixar anar a la classe política filipina Nicanor Faeldon, després d’assegurar –sense revelar noms– que cada dia rep trucades, fins i tot del Congrés, per sol·licitar promocions il·lícites o rebaixes de tarifes a canvi de mossegades.

A més de destapar possibles pràctiques corruptes d’alt nivell, l’escàndol podria influir en la «guerra contra les drogues» del president Duterte, que en nombroses ocasions ha arengat policies i ciutadans a eliminar traficants i consumidors de shabu, generant un clima d’impunitat per matar sospitosos. Aquesta campanya antidroga, que ha causat en poc més d’un any 7.000 morts, ja va ser suspesa per un mes a principis d’any al destapar pràctiques corruptes, en aquest cas de la Policia.

