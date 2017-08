Opinió Vacances d’Instagram

Ara que molts de nosaltres marxem o estem de vacances, si reflexionem una mica, ens adonem que no sabem marxar de vacances sense el nostre smartphone. De fet n’ha esdevingut un element indispensable.



Llegia fa poc que un estudi realitzat recentment confirma que per al 83% dels espanyols el mòbil és l’objecte més imprescindible en les seves vacances d’estiu, ja que set de cada 10 espanyols van a la platja i a la piscina amb dispositius tecnològics, fent que augmenti l’ús de les xarxes socials fins a un 21% en els mesos d’estiu.



Això és conseqüència de la dependència que molts tenen del seu dispositiu mòbil, una dependència que provoca que es miri el telèfon mòbil una mitjana al dia entre 11 i 50 vegades com a mínim al dia.



Tots sabem que el mòbil fa temps que ha deixat de ser una eina pràctica per esdevenir un element d’esbarjo més. I és obvi que durant les vacances disposem de més temps lliure i doncs més temps per connectar-nos a les xarxes socials.

Aquest fet porta a pensar que potser el fet d’estar pendent de les actualitzacions i notificacions del telèfon pot ser que no ens deixi gaudir dels moments especials que vivim a les vacances.



En efecte, a vegades dona la sensació que per alguns és més important mostrar a través de les xarxes allò que estan vivint que no pas el fet de viure-ho en primera persona. Facebook, Instagram, Whatsapp entre altres han esdevingut la companyia quotidiana dels nostres períodes vocacionals.



Vivim en l’era de la comunicació. Una comunicació cada vegada més permanent. Estar connectat a les xarxes ha esdevingut una nova necessitat gairebé addictiva. Som capaços de fer vacances de la feina i de desconnectar del nostre dia a dia però en canvi cada dia ens costa més desconnectar de la nostra realitat virtual. És com si ens manqués quelcom. Com si no ens poguéssim evadir del que està passant en el nostre entorn virtual.



Cal doncs posar-hi seny, ja que sense cap mena de dubte quan més gran sigui la nostra desconnexió, fins i tot de les xarxes socials, més descans aconseguirem durant les vacances.



Secretari d’organització de DA