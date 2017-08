Estiu fluix al cinema d’EUA

Amb èxits enlluernadores com Wonder Woman però també amb greus entrebancs com Valerian, la temporada estiuenca als cinemes d’Estats Units, una època tradicionalment de bones notícies per al sector, s’acomiada amb una recaptació molt més fluixa del que s’esperava. Tot i que encara queden unes setmanes d’agost en què Annabelle: Creation o The Hitman ‘s Bodyguard podrien maquillar les xifres, l’ambient a la indústria és d’inquietud davant un estiu en què, segons les projeccions citades per mitjans com Variety o Fortune, la venda d’entrades a cinemes d’Estats Units pot caure al voltant d’un 11% respecte al mateix període de 2016.



Amb el pas dels anys, el negoci audiovisual avança cap a un mercat global i amb grans públics en totes les latituds, però, tot i la puixança d’audiències com la xinesa, encara Hollywood conserva l’estatus i la importància econòmica com per fer tremolar les companyies cinematogràfiques si no arriben resultats positius de la taquilla nord-americana. Com a mostra, la recaptació global en els cinemes de tot el món en 2016 va arribar als 38.600 milions de dòlars, dels quals 11.400 milions van correspondre només als ingressos als Estats Units i Canadà, segons les dades de l’Associació del Cinema dels Estats Units ( MPAA, en anglès).



De maig a agost, l’època en què els grans estudis solen desvetllar moltes de les seves superproduccions, els espectadors nord-americans han respost massivament a Wonder Woman, que fins ara ha aconseguit 402 milions de dòlars en aquest país per a un botí acumulat en tot el món que ascendeix a 797 milions, d’acord amb el portal especialitzat Box Office Mojo.

L’èxit d’aquest film no només va donar oxigen a Warner Bros, encara bregant amb la seva dubitativa adaptació de l’univers de superherois de DC Comics, sinó que va suposar, sobretot, un important suport per a les dones de Hollywood per mitjà d’una pel·lícula protagonitzada per una actriu, Gal Gadot, sota els comandaments d’una directora, Patty Jenkins. També poden estar satisfets en Marvel amb Guardians de la galàxia 2 i Spiderman: Homecoming, que han aconseguit als Estats Units 389 i 306 milions, respectivament. No obstant això, cap d’aquestes tres pel·lícules, totes elles pertanyents al subgènere dels superherois, pot fer ombra a la comèdia animada Buscant a Dory, que va ser la reina dels mesos estivals dels Estats Units el 2016 amb 486 milions.



A l’altre costat de la balança, la collita estiuenca d’aquest any als Estats Units ha estat caracteritzada pels fracassos i relliscades de grans projectes que aspiraven a triomfar a taquilla. Aquesta va ser la trista sort de Valerian i la ciutat dels mil planetes, la cinta de ciència-ficció de l’agosarat director francès Luc Besson que, tot i ser el film europeu més car de la història amb 180 milions de pressupost, per ara només ha ingressat 38 milions als Estats Units i 51 milions més a la resta del món.



La llista de decepcions estiuenques és llarga: la nova versió d’Els vigilants de la platja, amb Dwayne Johnson, es va quedar en 58 milions als Estats Units (176 milions de recaptació mundial total), mentre que Rei Artur: La llegenda de Excalibur, de Guy Ritchie, va haver de conformar-se amb 39 milions als Estats Units (143 milions d’ingressos globals).



També es va situar en terreny perillós Transformers: L’últim cavaller, que només va aconseguir 130 milions als Estats Units però que va evitar la caiguda al precipici d’aquesta popular saga gràcies als espectadors internacionals, que van fer pujar el seu resultat total fins als 594 milions.



Les seqüeles no han tingut un estiu plàcid de sol i platja i Cars 3, amb 148 milions als Estats Units, es va quedar lluny de les dues primeres entregues de la saga (244 milions per Cars i 191 milions per Cars 2.



I preocupant va ser per a Universal el desembarcament de La mòmia, que havia de llançar el seu conjunt de films sobre monstres Dark Universe i que va salvar els mobles gràcies al públic internacional amb una taquilla global de 405 milions, però dels que els Estats Units només va aportar 80 milions.



Els primers a patir les patinades de Hollywood han estat grans cadenes de cinemes com AMC, que en el segon trimestre va perdre 176.500.000 davant el benefici de 24 milions que va obtenir en el mateix tram de 2016. Sense comptabilitzar encara els mesos de juliol i agost, els responsables d’AMC van admetre en un comunicat que els resultats de la taquilla nord-americana «van ser més febles del que s’esperava» i van assenyalar que no preveuen millors notícies en la recaptació dels Estats Units fins a finals d’any .



La incerta situació de la taquilla als Estats Units coincideix, a més, amb els debats sobre com pot afectar al negoci del cinema l’expansió dels serveis d’streaming i també al voltant de la utilitat de les grans campanyes publicitàries davant el creixement de les xarxes socials i d’agregadors de crítiques com Rotten Tomatoes. Però si no hi va haver motius perquè els cinemes brindessin durant l’estiu, el final d’any potser ofereixi raons per refredar de nou el xampany amb les estrenes d’Star Wars VIII: The Last Jedi o Justice League.



Periodista