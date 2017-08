Opinió Reserva un temps per a tu

El més probable és que dia rere dia vegis com el teu temps s’esfuma sense poder dedicar-te a tu mateix ni tan sols uns minuts. Però has d’aconseguir que et quedi una mica de temps per a tu.

En l’actualitat, ens regim per una rutina marcada pel trepidant ritme de les agulles d’un rellotge, sense temps per a res que no siguin les obligacions diàries. Aixecar-se del llit, gairebé engolir l’esmorzar, sortir corrent per al treball gairebé sense haver tingut temps de despertar-te, etc., no t’ajuda a gaudir del teu dia, perquè ja estàs estressat des del primer moment. Tot ésser humà necessita d’un temps per a si mateix, tant de descans com de diversió, per tal de sentir-se bé tant física com psíquicament. Gaudir d’uns instants que ens ajuden a recuperar la nostra energia vital i escapar de la rutina fent activitats que ens produeixin plaer i satisfacció.

Per a moltes persones, especialment nosaltres les dones, gaudir d’un temps per a nosaltres mateixes és gairebé un pecat i queda sempre al final de la nostra llarga llista de quefers, si és que arriba a entrar-hi. Però tots sabem que reservar-nos un temps per menjar tranquils i saludablement, fer exercici i dormir bé no són plaers superflus, sinó els pilars per a una vida sana, per tant essencials i generadors de felicitat.

Per això, és molt important aprendre a dir no i no comprometre’ns quan no podem fer una cosa, ja que tindràs més temps per a tu. A més, hem d’assumir que no podem fer-ho tot, així que relaxem-nos una mica! No cal obsessionar-nos perquè la nostra casa no està impecable o a l’oficina ha quedat alguna cosa pendent, realment no passa res. La majoria de tasques poden esperar, però tu no. La teva salut és primordial. Quan et sentis aclaparat, el millor és oblidar-te, encara que sigui per uns instants, de totes les teves obligacions i fer alguna cosa que et faci sentir bé. Encara que només sigui prendre un cafè.

Segur que tots els dies ens ve de gust fer alguna activitat per tal de poder sortir de la nostra rutina com ballar, fer manualitats, veure una pel·lícula tombat en un sofà amb un gran bol de crispetes, anar al gimnàs i participar en alguna classe divertida o relaxant o simplement prendre el sol mentre dónes una volta pel parc. Hi ha mil alternatives, la qüestió és no convertir-les en una obligació més i saber gaudir-les. Pensa que tan sols unes quantes respiracions profundes t’alleugen i t’omplen d’energia.

Un últim consell: oblida’t del teu telèfon mòbil durant aquests moments sagrats!