Arguments sobre el preu del petroli

A pesar de l’augment que està tenint el petroli, el flux de notícies segueix sent negatiu per al seu preu. Els mostro alguns dels arguments en els quals baso aquesta premissa.

Geopolítica:

(Favorable al preu del petroli) Les tensions geopolítiques continuen sent el centre d’atenció en la posició dels Estats Units en relació amb Iran. No es pot passar per alt la possibilitat que els Estats Units decideixin de manera unilateral abandonar l’acord nuclear amb Iran, amb l’amenaça de recuperar l’antic sistema de sancions econòmiques a Iran i limitar-ne les exportacions i la producció de petroli. Aquesta és la situació després que divendres passat Trump rebutgés certificar oficialment que Teheran acomplia l’acord de 2015, malgrat que els inspectors internacionals ho confirmen. Per altra banda, el ministre iranià responsable d’afers petroliers va dir que l’enduriment de l’actitud de Trump pel que fa a l’acord nuclear no tindrà un efecte important en els preus mundials del petroli.

(Desfavorable per al preu del petroli) Les forces iraquianes assumeixen el control de tots els jaciments petrolífers explotats per l’empresa estatal North Oil a Kirkuk, completant així una operació per a controlar la regió de la qual els kurds reclamen la sobirania. Les autoritats petrolieres iraquianes van dir que tots els jaciments funcionaven amb normalitat. Els Estats Units miren de mantenir-se neutrals en el conflicte iraquià, en què s’ha declarat una guerra a tots els nivells entre dos dels seus aliats terrestres més propers en la campanya a Síria, tot i que les autoritats estatunidenques ja han expressat certa preocupació sobre l’emergència d’un conflicte civil més ampli a Iraq. La situació actual a la zona nord de l’Iraq ha deixat al descobert els riscos que suposa la decisió de Washington de derrotar l’Estat Islàmic oferint suport a dues forces locals sense tenir en compte els ressentiments que fa temps que creixen entre ambdues. El president Trump va dir que les forces dels Estats Units no emprendrien cap acció decisiva decantant-se pel govern de Bagdad o pels kurds iraquians.

(?) Segons Goldman la geopolítica intranquil·litza el sector del petroli amb efectes poc clars. «El mercat del petroli s’enfronta a la intensificació dels riscos geopolítics i a les espirals d’incertesa en relació amb l’impacte de les tensions amb Iraq i Iran». El banc va afirmar que ambdós bàndols iraquians tenen un incentiu per a permetre que el petroli segueixi fluint gràcies als baixos costos de producció i als elevats ingressos disponibles per barril. També va dir que la repuntada d’1,50 $ per barril brent durant la setmana del 15 d’octubre es podia interpretar com un reflex de les expectatives d’una interrupció de la producció de 250.000 barrils diaris durant tres mesos.

Fonamental:

(Desfavorable per al preu del petroli) Que Aramco no faci una OPV pot comportar que ja no hi hagi repuntades en el preu del petroli: la repuntada dels preus del petroli podria deixar de tenir cap mena de suport si l’empresa saudita Aramco decideix desdir-se de l’OPV, la qual cosa posaria en entredit el compromís assumit per l’empresa d’estimular la puja dels preus del petroli. Els saudites s’han proposat en privat un preu de petroli de 60 $, amb la intenció de contribuir a què l’OPV generi desenes de milers de milions de dòlars que el regne preveu destinar a la diversificació de la seva economia. Tanmateix, algunes de les nostres fonts apunten que Aràbia Saudita sospesa la possibilitat d’abandonar el pla de fer cotitzar la seva empresa petroliera de propietat estatal en un mercat de valors internacional i, en lloc d’això, podria oferir-ne les accions només a la borsa de Riyadh. Una altra opció que l’empresa es planteja és la de fer l’OPV en dues etapes: cotitzar a Riyadh el 2019, i en un mercat de valors internacional un any més tard.

(Desfavorable per al preu del petroli) Un antic punt conflictiu del fracking reapareix: un dels primers centres de perforació d’esquist que hi va haver als Estats Units retorna, impulsat per un boom en la construcció de plantes petroquímiques, fàbriques de fertilitzants i terminals d’exportació de gas al llarg de la Costa del Golf. La zona d’extracció d’esquist de Haynesville, al nord-oest de Louisiana, va ser un dels punts més importants de fracking fa deu anys. Ara, aquest jaciment reneix mentre empreses amb una presència ja tradicional a la zona i d’altres de noves que hi cerquen oportunitats s’afanyen a arribar-hi i perforar una altra vegada.

(Desfavorable per al preu del petroli) La cobertura de petroli més important del món s’ha completat. Mèxic ha completat la seva cobertura de petroli anual per al 2018, la qual cosa vol dir que s’establirà en un preu mitjà d’exportació de 46 $/barril. El viceministre de finances del país va dir que, a més de les opcions de venda comprades al mercat, un Fons d’Estabilització d’Ingressos del Petroli més gran, amb l’ajut del superàvit del tipus de canvi del banc central, ajudarà a compensar qualsevol impacte negatiu derivat d’una forta caiguda del preu del petroli. Potser això vol dir que Mèxic ja no té incentius per lluitar amb intensitat contra una tendència baixista en el preu del petroli?

Posicionament

(Desfavorable per al preu del petroli) Els inversors podrien haver tocar sostre en la tendència alcista en el petroli. Segons una columna de Reuters, l’onada inversora alcista en el sector petrolier, iniciada el mes de juliol, podria haver tocat sostre a final de setembre. Els fons de cobertura i altres gestors de diners van escurçar la seva posició llarga neta en els cinc principals contractes de futurs i opcions en una quantitat total de 32 M de barrils en la setmana anterior al 10 d’octubre.

No hi ha canvis en els nostres objectius principals: vendre a un preu WTI proper als 55 $ per barril; comprar a 30 $ per barril.

