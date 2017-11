Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors el Comunicat Tècnic del Departament de Tributs i Fronteres (en endavant DTF) sobre els criteris que aplica l’Administració Tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie. Aquesta setmana exposem el criteri de la valoració de les rendes en espècie emès pel DTF sobre la resta de tipologies de rendes addicionals a les comentades en els anteriors articles.

Tot i que, amb caràcter general, les rendes en espècie es valoren pel seu valor normal en el mercat, es considera necessari establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració Tributària en aquesta matèria, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica de les persones i entitats que han de practicar retenció i ingrés a compte i dels obligats tributaris de l’IRPF. En aquest s’han tingut en compte l’aproximació dels criteris de valoració fiscal d’aquest tipus de rendes amb els que estan previstos en matèria de cotitzacions a la seguretat social, en particular pel que fa a la base de cotització de les persones assalariades, atesa la liquidació conjunta de les retencions i dels ingressos a compte de l’IRPF i de les cotitzacions socials.

Pensió alimentària i allotjament proveït per l’empresa

A tenor de l’article 80 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals:

«Article 80. Salaris en efectiu i en espècie

La pensió alimentària i l’allotjament proveït per l’empresa formen part del salari.

[…]

El salari en espècie forma part del salari a l’hora de calcular altres aspectes retributius».

Per tant, la pensió alimentària i l’allotjament proveït per l’empresa constitueixen retribució en espècie en el cas que no siguin satisfets de forma dinerària.

El Decret del 28 de gener del 2009 de tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2009 estableix a l’article 2 els imports de la pensió alimentària i de l’allotjament que estan vigents en l’actualitat (veure gràfic).

A aquest efecte s’ha de precisar el que s’entén per pensió alimentària i allotjament proveït per l’empresa, a fi de distingir aquest últim de l’habitatge cedit pel pagador. La pensió alimentària i l’allotjament proveït per l’empresa és aquell que es fa en el lloc en què la persona desenvolupa la seva activitat laboral, com és el cas dels treballadors en el sector de l’hostaleria.

Lliurament de béns, drets o serveis fabricats o comercialitzats per l’empresa

Es planteja la valoració quan la renda del treball en espècie és satisfeta per empreses que tenen com a objecte habitual la realització d’activitats que donen lloc al rendiment en espècie (per exemple, venda o subministrament als treballadors d’articles, drets o serveis produïts o comercialitzats pel pagador).

En aquest cas la valoració no pot ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o servei de què es tracti, amb la deducció dels descomptes ordinaris o comuns.

Préstecs dineraris als empleats

Quan es concedeixen préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal del diner, es considera renda en espècie la diferència entre l’interès pagat i l’interès legal del diner vigent.

Contractes d’assegurança a favor dels treballadors

Té la consideració de renda en espècie l’import de les primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d’assegurança, inclosos els tributs que gravin l’assegurança, sense perjudici de l’exempció establerta a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 29 de la Llei de l’IRPF.

Contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social

Es valoren pel seu import les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social, d’acord amb el que es preveu a la lletra h de l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei de l’IRPF.

En aquest cas la normativa fiscal difereix de les disposicions en matèria de seguretat social, perquè no es computa en la base de cotització la participació per part de l’empresa en el finançament d’un pla complementari de jubilació públic o privat de la persona assalariada (article 98.2 del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i article 18.2.d del Decret del 27 de maig del 2015 pel qual s’aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social).

Còmput de l’ingrés a compte sobre les rendes en espècie

Finalment, s’ha d’indicar que a la valoració que resulta de les rendes en espècie, d’acord amb les consideracions dels punts anteriors, s’hi ha d’afegir l’ingrés a compte practicat pel retenidor, excepte que el seu import hagi estat repercutit al perceptor de la renda.

S’exceptua de l’addició de l’ingrés a compte el supòsit de les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social, perquè la renda en espècie que integra l’empleat com a renda del treball pot quedar compensada per la reducció en la base de tributació general de la seva imposició personal.

Partner | Tax & Corporate Services