Opinió Auditoria: integritat, progrés i sostenibilitat

En una economia cada cop més globalitzada, les empreses –i tots els seus grups d’interès– necessiten oferir als mercats i a la societat per a la qual treballen una informació fiable i transparent. En aquesta tasca, la figura de l’auditor resulta central. L’auditor és un professional que dona confiança i assegura la integritat de les transaccions entre les empreses. Perquè l’auditoria de comptes és una professió necessària, que crea valor, i vinculada a l’interès públic.



L’auditoria contribueix a què l’economia creixi amb bases sòlides. Així, per exemple, facilita que el sector financer pugui concedir crèdits a les empreses en base a una informació contrastada pels auditors, que els particulars decideixin a quina entitat dipositen amb seguretat els seus estalvis, o que les empreses escullin en quins projectes solvents inverteixen els seus diners.



En concret, l’auditoria es fonamenta en la revisió i l’anàlisi dels comptes de les empreses i entitats, realitzada per professionals independents, sota una estricta normativa. En el seu dia a dia, l’auditor aplica un seguit de coneixements –fonamentalment de l’àmbit financer i de l’empresa– adquirits després d’una extensa formació, una llarga pràctica professional i la superació d’un exigent examen.



Aquesta revisió acurada, sistemàtica i aprofundida, conclou amb l’emissió d’un informe on l’auditor determina si els comptes i diferents estats financers examinats expressen –en tots els aspectes materials– la imatge fidel de la seva situació financera, i dels seus resultats de conformitat amb normatives internacionals adoptades per la Unió Europea que li són d’aplicació.



Per tant, l’objectiu de l’auditoria no és detectar fraus, com de vegades es pot pensar. L’auditoria té una funció preventiva. No obstant, si en la realització de la tasca de revisió i anàlisi se’n detecten, els informa i posa de manifest. Tanmateix, les empreses auditores disposen de departaments especialitzats en la detecció de fraus, on hi participen professionals de diferents especialitats i disciplines que realitzen encàrrecs especials amb aquest objectiu específic.



A Espanya, el sector ocupa a aproximadament uns 18.000 professionals -dels quals trobem un 20% a Catalunya- i les firmes auditores són el primer contractant de recent graduats en branques relacionades amb l’economia. En els darrers cinc anys s’ha registrat un promig de 500 nous llocs de treball anuals en el sector a Catalunya, que a Espanya arriben als 2.100. El 70% d’aquestes feines es dirigeixen a joves recent titulats.



Al tractar-se d’una professió amb un fort vincle amb l’interès públic, l’auditoria és una professió molt regulada a tot el món, amb l’objectiu d’harmonitzar la seva pràctica en un món tan globalitzat, incrementar la transparència i la confiança en la feina que realitzem, reforçar la seva independència i objectivitat, obrir i dinamitzar el mercat d’auditoria i millorar la supervisió pública, i la seva coordinació internacional.



Després de l’entrada en vigor de la nova Llei d’Auditoria a Espanya, fruit de la transposició de la normativa europea sorgida desprès de la crisi econòmica –aprovada sense tenir en compte aportacions importants del sector i sense el seu



consens –, els auditors han vist augmentar el control sobre les seves funcions i s’han preparat per elaborar els nous informes d’auditoria, que contemplen novetats importants.

Aquests nous informes seran més «narratius» i no es limitaran només a aspectes financers, acotaran molt més les responsabilitats de la direcció de les empreses i les que corresponen als auditors, i incorporaran explicacions sobre aspectes clau de l’auditoria, el procediment i la avaluació dels riscos i de les estratègies de les empreses.

Així mateix, es preveuen sensibles canvis en el contingut de la informació que presenten les empreses. Les exigències dels usuaris i altres grups d’interès fan que la informació exclusivament financera sigui insuficient i calgui la incorporació de nous continguts, amb noves mètriques i indicadors no financers. Alhora, es demana que aquests informes aportin més coneixement i informació sobre el procés de creació de valor a les empreses.



En aquests moments, estem a l’espera de la transposició de la nova directiva europea, aprovada el 2013 i que hauria d’haver entrat en vigor al desembre del 2016, que preveu que les empreses que tinguin més de 500 empleats hauran d’incloure també informació sobre activitats relacionades amb el medi ambient, la responsabilitat social corporativa, respecte dels drets humans, o prevenció contra el suborn i la corrupció.



Si comparem els sectors de l’auditoria en aquests dos països ens pot donar algunes dades interessants. Espanya té 46,5 milions d’habitants mentre que França en té 66,9 milions, un 44% més. Pel que fa a auditors exercint, en trobem 4.102 a Espanya i 13.000 a França –dels quals un 18,2% i un 19,5% són dones, respectivament–, un 300% més, una proporció que trobem també molt similar pel que fa als informes anuals, 59.000 en un cas, 200.000 en l’altre.



Si ens preguntem què aporten els auditors a la societat, la resposta és que aquests professionals són una figura clau en el desenvolupament econòmic modern, com a experts per ajudar a prendre decisions tant en l’àrea financera com en la direcció de l’empresa. La tasca de l’auditor és, sovint, poc visible però absolutament necessària en un futur on la societat necessita molta més confiança en les institucions, les empreses i les organitzacions. Per reforçar-la, el treball de l’auditor de comptes resulta clau.



President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya