Opinió El primer pas per a la reforma

El 27 d’Octubre de cada any és una data assenyalada per la Fira del bestiar d’Andorra. Però, enguany, aquest dia també serà recordat per l’aprovació per unanimitat, al si del Consell General, de la Llei de drets i deures de l’usuari i dels professionals i sobre la història clínica compartida.

Durant un any, la llei ha estat debatuda a la Comissió Legislativa de Sanitat. En aquest període d’intens i acurat treball parlamentari hem aconseguit consensuar una llei que, com a persones al servei de la ciutadania que som, ens hem de felicitar per haver estat capaços de construir una legislació que donarà les millors respostes per als usuaris del sistema sanitari públic. Un sistema sanitari que, en el context dels objectius que busca la reforma sanitària que està impulsant el Govern, posa l’usuari al centre del sistema.

La llei crea la Història Clínica Compartida amb la finalitat de garantir una assistència segura, de qualitat i apropiada per a totes les persones, en la qual els professionals de la salut podran obtenir informació actualitzada de l’usuari. Aquest fet tindrà com a efecte immediat una agilització i molta més facilitat per als professionals que hi intervenen en els processos de presa de decisions i de seguiment del pacient, així com una major eficiència.

Els avenços constants en matèria de salut obliguen a què la llei sigui evolutiva, per tal que sempre s’hi puguin incloure les millores que esdevinguin en el futur, essent el camí a seguir per mantenir la qualitat i el desenvolupament de processos i modernització dels serveis de salut i del nostre sistema sanitari, en conjunt.

Dit això, com va dir el president de la Comissió Legislativa de Sanitat, Carles Jordana, abans de la votació de la llei, jo també vull agrair el treball en comissió que, en tot moment, s’ha desenvolupat en un context constructiu, generant un debat enriquidor que, com no pot ser d’una altra manera, ha ajudat a millorar el projecte de llei.