Opinió Aposta clara pel futur

El passat dissabte 21 d’octubre, el Partit Socialdemòcrata d’Andorra, va celebrar el seu 15è congrés ordinari de renovació de càrrecs. La nostra funció com a afiliats era la de decidir de forma democràtica qui ens representaria tant al comitè executiu com al comitè directiu durant els pròxims dos anys. Fins aquí res de nou. Vam aprofitar la jornada per fer una mica de repàs del treball que estan fent els nostres representants tant al Consell General com als comuns i nosaltres des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra vam aprofitar també per presentar totes les accions que ja hem efectuat i les que ja estem preparant per a aquest nou curs. Des de la nostra associació, l’objectiu principal no és un altre que representar a tots els joves progressistes que necessitin un altaveu per explicar els seus problemes, dubtes i aportar les seves idees a una plataforma com la nostra amb el sol fi que les nostres idees ajudin a millorar la nostra societat i el nostre país.

Potser us demanareu: «Perquè ens explica tot això?» Doncs per una raó ben concreta, companys. M’agradaria aprofitar aquest article per reflexionar sobre la importància dels joves en el nou panorama polític que arriba. Segur que heu sentit o llegit que un tema dels que preocupa els nostres polítics és l’abstenció juvenil (al voltant del 50% en les darreres eleccions comunals) i entre tots estan buscant la manera de dir a aquests joves que estan cometent un error, que han d’anar a votar, que el seu futur dependrà del seu vot també. Però, jo sempre he defensat que la manera més efectiva perquè aquests joves abstencionistes votin és que se sentin representats i això només pot passar si comença a haver-hi més joves en el nostre panorama polític. La sola manera de fer-los veure que són molt importants és demostrant-ho, i aquest és un dels missatges que va deixar darrerament el Partit Socialdemòcrata i que va confirmar al darrer congrés, i ho podem veure perfectament en tota la presència que se’ns dona i que cada vegada estem més present en els òrgans del partit.

La primera i la més important, és haver donat confiança total i sense cap tipus de condició a un grup de joves ben preparats, que no només no baixem en nombre sinó que no deixem d’augmentar. (Hem passat de ser sis joves a ser-ne 12 actualment en menys d’un any). Joves que venim de diferents sectors, formats i amb ganes de treballar per fer una Andorra més justa per a tothom. No em cansaré mai de dir que com a coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra no em puc sentir més orgullós de tenir un equip tan bo, tan preparat i amb tantes ganes, que en nou mesos ja hem preparat diversos actes com ara una taula rodona, on vam parlar sobre l’Andorra que volem els joves, una pluja d’idees sobre quins són els temes que més ens preocupen avui en dia i diferents formacions sobre política nacional, de joventut, etc., feta per membres del Partit Socialdemòcrata. Actes que estan sent tan ben acollits per la societat jove i no tant jove del nostre país. El segon punt és el fet que des del passat 21 d’octubre ja som tres els joves que formem part del comitè executiu del Partit Socialdemòcrata. Dos com a candidats de la llista guanyadora el dia del congrés i un tercer com a representant de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra amb dret a veu i vot. Però no només aquí, sinó que som presents en el comitè directiu i en els diversos comitès locals, on la nostra presencia és cada dia més remarcable. Així doncs, una manera més de veure cap a on tira el nostre partit i les ganes que té de representar a tots els membres de la nostra societat des dels joves fins a la gent gran. A l’interior del partit ara mateix, però mirant cap al futur per utilitzar la mateixa tècnica a escala de país. Que tothom se senti representat en els òrgans decisoris, per ser tractats i representats tots amb la mateixa justícia. Sempre he defensat que per arribar a la gent s’ha d’entendre com funciona la nostra societat i aquest és un dels indicis que el Partit Socialdemòcrata ho entén.

Els joves som part essencial perquè la societat funcioni i avanci. La prova és els temes que tractem sense cap tipus de por ni embut. Temes com la doble nacionalitat, la modificació de la llei electoral, polítiques de joventut, d’igualtat, reflexionem sobre el nostre model d’estat, etc. Si hi ha algú que pot preguntar-s’ho tot, aquests som nosaltres. I crec que si els nostres polítics entenen això, tindrem molta feina feta. I la tranquil·litat que tinc és saber que hi ha un que sí que ho sap i confia. Així doncs, com ja vaig fer el dia del congrés vull agrair al Partit Socialdemòcrata, als consellers generals, als consellers de comú, a tots els afiliats i simpatitzants, com a tot l’equip que treballa dia a dia pel partit que ens fa tan fàcil la nostra feina de representar als joves d’esquerre i ho fa amb tantes ganes i il·lusió. Si una cosa tenim clara des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, és les ganes que té el partit que aquest projecte nostre funcioni, i tota aquesta confiança i aquestes ganes, els hi tornarem amb feina ben feta i de la millor manera que es pot fer, anant a veure els joves i entre tots dir: «Això és el que ens fa falta, això és el que ens preocupa perquè el partit hi continuï treballant. I a vosaltres joves com nosaltres, que fins avui no heu vist cap tipus de plataforma que us pogués ajudar a resoldre problemes, o a posar en marxa projectes de futur, de progrés i per a joves no dubteu pas en venir. Les portes de casa nostra seran ben obertes i amb ganes d’escoltar-vos i ajudar-vos, perquè al cap i a la fi els únics que podrem tirar endavant aquest projecte i aquest país som nosaltres els joves». Perquè com sempre dic els joves no som el futur sinó el present i ens hem de posar a treballar des de ja! No ho dubteu pas amics, veniu i ajudeu-nos!

Així doncs, continuem fent feina!

Coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra