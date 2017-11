Opinió L’enganyifa de DA i RTVA

Dies enrere, la ministra Olga Gelabert va convocar els mitjans de comunicació del país per presentar-los el Pla estratègic dels museus d’Andorra. A hores d’ara, però, els consellers generals no en sabem res de manera oficial i tota la informació que en tenim ens ha arribat a través de la premsa.

No obstant això, és una bona notícia que el Ministeri de Cultura finalment tingui una idea de què cal fer amb les estructures museístiques del nostre país. El diagnòstic que calia renovar-ne el discurs, modernitzar-les i acostar-les a tots els visitants i a la ciutadania fa anys que estava fet. Ara bé, el fet de presentar-ne la direcció estratègica i el pla a seguir quan és pràcticament impossible implementar-lo i tirar-lo endavant per falta de temps material en aquesta legislatura es podria interpretar, fins i tot, com una broma de mal gust.

Aquest Pla estratègic és un exemple més, com molts d’altres, de la capacitat del Govern de Demòcrates per Andorra per vendre fum. De fet, crec que això ja no sorprèn ningú. Si fem un simple repàs d’allò que al seu dia eren, per als integrants de DA, projectes estratègics per al país, veurem que han quedat en no-res: l’edifici Cloud, l’heliport, el recinte multifuncional, l’Institut Marquès, l’Institut Oncològic Baselga, el Museu Nacional, la font de colors... Cal reconèixer, doncs, que si en alguna cosa ha triomfat el Govern actual ha estat en la seva capacitat de generar il·lusions, que molts s’han empassat i que mai no veuran la llum.

En aquest sentit i tornant al Pla estratègic dels museus d’Andorra, sorprèn el darrer paràgraf de la pàgina 53 del document, que diu literalment: «Per al projecte de Ràdio Andorra, centre de memòria [...] explicarà la història de la radiodifusió andorrana des dels inicis. [...] Paral·lelament, i per acabar de donar un ús més complet, es convertirà en la seu de la Ràdio i Televisió d’Andorra».

Ens felicitem que finalment el Govern d’Andorra impulsi una iniciativa que Liberals d’Andorra i DA recollien als seus respectius programes electorals de les darreres eleccions comunals, o, si més no, que ho plasmi per escrit en aquest Pla estratègic dels museus d’Andorra.

No cal fer gaire memòria per recordar que, durant la darrera campanya per a les comunals, la llista de DA per a Encamp prometia unes instal·lacions d’RTVA a la parròquia d’Encamp. Per sorpresa de molts, després que el ministre encampadà Jordi Torres reafirmés en un mitjà de comunicació la voluntat de traslladar la ràdio i la televisió públiques a l’edifici de Ràdio Andorra, es va veure desautoritzat pel ministre Jordi Cinca, afirmant que aquesta possibilitat no era viable.

Van haver de passar un parell d’anys abans que, per iniciativa liberal, es reprengués el debat, que va prendre forma de proposta de resolució al si del Consell General. Finalment, els demòcrates van decidir sumar-s’hi, ja que no fer-ho suposava l’acatament tàcit d’estar en desacord amb allò que poc abans havien promès a la ciutadania.

En aquests moments ens trobem a l’espera de rebre l’anàlisi de costos que suposaria el trasllat de les dependències d’RTVA a Ràdio Andorra. No cal ser gaire intel·ligent, però, per avançar que l’estudi afirmarà que el cost de l’hipotètic trasllat serà del tot inassumible. És el que té fer estudis a mida. El que ja no s’escaparà a ningú, perquè serà tota una evidència, és que DA promet a dojo i després no porta a terme gairebé res. Parapetar-se darrere dels costos econòmics és del tot paradoxal, veient que DA té la mà trencada malbaratant diner públic. És tan irresponsable anunciar projectes que no s’acabaran fent perquè són massa cars, com no complir les promeses electorals, anunciades per guanyar vots. Ambdues coses comporten exactament el mateix: enganyar descaradament als ciutadans.

Conseller general del Grup Parlamentari Liberal