Opinió Invertir en allò que és necessari

Deia l’antiga primera ministra britànica, Margaret Thatcher: «No existeix el diner públic. Solament existeixen els diners dels contribuents». És cert que el diner públic no és més que la suma dels diners que tots els contribuents han aportat a les diferents administracions púbiques, a través del nostre sistema impositiu. I que, en conseqüència, mereix el més gran respecte per part dels polítics que l’han de gestionar.



És, doncs, necessari gestionar els diners de tots de manera eficient i pensant únicament en l’interès general. I és que el diner públic també s’ha de saber gastar perquè la ciutadania percebi que la seva contribució es destina a allò que és necessari. Aquesta màxima és encara més necessària quan parlem de les administracions més petites i properes al ciutadà, com són els comuns.



En el cas concret del Comú d’Escaldes, els darrers anys, s’ha fet de l’optimització dels recursos disponibles un dels preceptes en la gestió de la cosa pública. Així, si analitzem per exemple el nivell d’endeutament del comú, l’any 2011 la corporació tenia un deute d’uns 34 milions d’euros. Avui, l’endeutament es situa a l’entorn dels 20,5 milions. És a dir, que des del 2011 la corporació ha estat capaç de retornar gairebé 14 milions d’euros bo i mantenint la prestació d’uns serveis públics de qualitat i invertint en la parròquia.



Gràcies a aquesta bona gestió, tenim avui una parròquia sòlida des del punt de vista financer amb uns serveis de qualitat i, sobretot, amb unes infraestructures de primer nivell que ens han de permetre vertebrar el creixement econòmic i el benestar social dels nostres ciutadans pels propers anys.



Dos dels projectes més importants, a nivell d’inversió, de l’actual mandat comunal són la renovació de les piscines i l’inici de la construcció del nou aparcament de l’Obac. Es tracta de dues infraestructures vitals per a la part alta de la nostra parròquia: en el cas de la piscina, s’està duent a terme una renovació, necessària i demanada pels usuaris, per modernitzar i adaptar la instal·lació als temps actuals introduint importants millores per que fa a l’estalvi energètic entre altres avenços. La ubicació d’aquesta instal·lació al carrer Copríncep de Gaulle en fa un importantíssim pol d’atracció per aquesta part de la parròquia. Una atractivitat que, de ben segur, els veïns, els comerciants i empresaris de zona valoren positivament. Ben aviat veurà la llum a poca distància de les piscines, concretament a l’avinguda del Pessebre, un nou aparcament que permetrà dotar de noves places d’estacionament aquesta part de la parròquia.



Un altre projecte importantíssim pel futur desenvolupament econòmic d’Escaldes-Engordany és el futur aparcament de l’Obac. Aquest equipament llargament esperat pels veïns, es començarà construir durant el present mandat comunal. Som conscients que aquesta infraestructura serà de vital importància per a la reactivació econòmica de la part alta, ja que dotarà aquesta zona d’unes 600 places noves d’estacionament. A més a més, aquest aparcament, situat entre la carretera de l’Obac i el carrer Mossèn Guillem Adellach, suposarà un nou i important accés al centre de la parròquia ja els vehicles que circulin en sentit baixada des de la carretera de l’Obac hi podran accedir i aparcar.



Invertir en allò que és necessari com és el cas dels dos projectes dels quals he parlat anteriorment és una de les majors responsabilitats de qualsevol administració. Fugir de les inversions electoralistes i fer aquelles inversions que realment revertiran en el benestar dels ciutadans no és fàcil però és sempre la millor opció.

Secretari d’Organització DA