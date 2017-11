Angel Dalmau

Aquests dies he dedicat una estona a llegir el programa electoral de DA a les darreres eleccions comunals.A la pàgina 13 hi trobo: «La nostra primera prioritat serà embellir, endreçar i senyalitzar totes i cadascuna de les zones de la parròquia. Som conscients que és urgent dinamitzar Andorra la Vella i Santa Coloma...».A la mateixa pàgina també diu: «Dignificarem l’accés natural d’Andorra la Vella des de la Margineda amb la instal·lació a l’inici de l’Avinguda d’Enclar d’un element que permeti identificar de manera clara l’entrada a la parròquia...». És a dir que es van comprometre a senyalitzar correctament la parròquia. Ho consideraven urgent. I no han fet res de res.Constatant una altra vegada que els grups de les minories liberal i socialdemòcrata al consell de comú de la capital no exerceixen d’oposició comunal, els progressistes d’SDP hem de donar resposta a les més de 400 persones que ens varen votar. Per això, sense voler fer d’agent turístic crec que hem de dir a qui ens visita que a Andorra la Vella també tenim monuments dignes de ser visitats.Quan s’arriba de Catalunya direcció Andorra la Vella, després de creuar Sant Julià de Lòria, de cop els nostres visitants es troben en una rotonda «estranya». Estan entrant a la parròquia d’Andorra la Vella. Tot just passada la rotonda, a mà dreta, hi ha un aparcament. Si el turista s’hi atura tindrà a tocar un espectacular pont romànic: el Pont de la Margineda. Es mereix una visita i fer-hi unes fotos. Fa goig. Que ens disculpin els turistes: no el veuran anunciat. Cada cop el tenim més amagat. DA, que governa el país i administra la parròquia, no li dona la importància que es mereix.Deixant el Pont de la Margineda i agafant la rotonda «estranya» per la primera sortida a mà dreta, s’entra a l’Avinguda d’Enclar. Sí, aquella que DA volia senyalitzar amb un «element». Doncs aquesta! Direcció Andorra la Vella s’entra a un bonic poble de la parròquia: Santa Coloma. A Santa Coloma tenim una església espectacular. Té un campanar rodó que es fa mirar amb atenció.Un cop a l’església si s’alça la vista es veu el Castell de Sant Vicenç d’Enclar. Al cim d’una petita muntanya. Pujar-hi permet gaudir d’unes vistes meravelloses.I encara en tenim més de monuments a Andorra. Si es va cap a l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell, a tocar, el turista visitant hi trobarà la capella de Sant Andreu. Preciosa.Un cop visitats el Pont de la Margineda, l’església de Santa Coloma, el Castell de Sant Vicenç d’Enclar i la capella de Sant Andreu, el turista haurà passat un bon dia a la capital d’Andorra i podrà escollir restaurant per gaudir de la nostra apreciada gastronomia.I és que convé recordar que a Andorra la Vella a part de l’avinguda Meritxell, botigues, comerços i grans magatzems també tenim monuments. Quina llàstima que la majoria comunal hagi abandonat la promoció cultural. La cultura defineix un país.