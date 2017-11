Es parla tant de candidats els últims dies que sembla que estiguem en plena campanya electoral. La pregunta sobre el candidat/a me la fan abans que molts d’altres temes que a tots ens haurien de preocupar. Em pregunten pel candidat abans de saber quin projecte voldria o què m’agradaria canviar al país. Encara ningú m’ha preguntat quin programa portarem. Sembla que els programes, les idees i els projectes pel país no preocupen gaire.



No tinc intenció d’omplir-vos el cap amb obvietats, però deixeu-me ironitzar una mica. Si mirem les campanyes electorals de fora d’Andorra, dels últims dos anys, més d’un candidat i cap d’Estat sembla tret d’un anunci de vestits d’home. Encara més, els comunicadors polítics de les grans empreses busquen o, si cal, transformen els candidats en el nou James Bond o en una Lara Croft en el cas, poc probable, que es vulgui una dona.



Però què passa amb el projecte? Perquè en definitiva no parlem de qui ha de sortir a la portada del pròxim cartell d’Invictus, sinó de triar algú que lideri el país i que lideri un projecte que sigui igual o més d’engrescador. A més, això no ho fa una persona sola, ni un equip de màrqueting, sinó un equip de persones disposades a treballar conjuntament per a tirar un país endavant.



El líder d’un projecte polític és important a tot arreu. Els recursos que es destinen als sondejos, xarxes, comunicació i màrqueting de les campanyes són astronòmics i la persona que es posa al capdavant, avui en dia, està sotmesa a una contínua posada en escena que requereix molta cura i atenció. A Andorra no som gaire diferents en tot això encara que la nostra mida i la inevitable i afortunada proximitat amb el nostre entorn ens permet gestionar-nos de forma diferent.



Aquí, sembla que depèn qui vagi al capdavant d’una llista ja se sàpiga per avançat qui et seguirà i qui no, sense tan sols haver manifestat ni una sola idea. I jo crec que, en això, també ens cal un replantejament de cara a les properes campanyes perquè la societat també ha canviat. Ja no tothom es coneix i les dades sobre l’abstencionisme mostren que calen accions per incentivar el vot.



El treball en equip i el projecte a comunicar són tant o més necessaris que saber quina cara anirà al davant. No estem parlant d’una portada sinó d’oferir respostes a la ciutadania amb compromís i esforç.

Consellera general liberal