Virginia Hebrero

Transmetre al públic rus d’avui l’ambient històric del país al llarg de gairebé tot el segle XX és l’objectiu d’una macroexposició de l’agència de notícies Tass, que ha tret a la llum prop d’un miler de fotografies, majoritàriament inèdites.

Tass obre el seu arxiu fotogràfic. Les grans imatges, és el títol de la mostra que acull el recinte firal Manezh, enfront de la plaça Roja, un projecte cultural de dimensions sense precedents a Rússia i una autèntica immersió en la història recent.

L’exposició és el resultat d’un intens treball de digitalització i sistematització del major arxiu gràfic de l’antiga Unió Soviètica, iniciat per l’agència fa tres anys i que li ha permès processar més de 850.000 imatges preses entre 1920 i finals de la dècada dels anys 80.

Prop de mil d’aquestes fotografies van ser després seleccionades per ser exhibides en aquest projecte, imatges que reflecteixen importants esdeveniments del segle XX, tant a través de grans moments com de petites situacions quotidianes.

En paraules del director general de Tass, Serguei Mijailov, «l’arxiu gràfic de l’agència és la biografia de tot un país, un testimoni inestimable dels esdeveniments històrics».

«Actualment, en la societat creix l’interès pel nostre passat, el desig d’entendre com va viure el país i què va portar als grandiosos èxits dels que ens sentim orgullosos, i les fotografies són el document més honest i imparcial que ens permet transmetre d’un cop d’ull l’esperit d’una època», ha afegit.

L’exposició imita el directori de l’arxiu gràfic i per això les imatges estan estructurades a través de vint continguts temàtics.

Els primers passos del país en la conquesta de l’espai, les victòries esportives, la formació de la indústria i l’agricultura o el naixement de la moda soviètica, són alguns dels temes que es descriuen.

Tampoc podien faltar moments destacats durant la II Guerra Mundial –coneguda a Rússia com la Gran Guerra Pàtria–, els grans projectes de construcció, el desenvolupament de l’Àrtic, esdeveniments culturals, la ciència soviètica o els canvis experimentats per la capital, Moscou, al llarg d’aquestes dècades.

Però com va destacar la comissària del projecte, Nina Gomiashvili, hi ha «milers de fotos conegudes, que es publiquen regularment i que es coneixen no només a Rússia, sinó a tot el món». «Però –va afegir– no volia repetir, volia ensenyar el treball de fotògrafs poc coneguts on també viu la història del país».

«Per això, és una mostra més de gent que d’imatges fotogràfiques», ha precisat. Són fotografies en la seva majoria en blanc i negre, moltes d’elles clarament identificables però moltes altres curioses, sorprenents, que obliguen a llegir el peu de foto per interpretar-les.

N’hi ha de grans multituds en formació, reflex dels tradicionals desfilades de temps soviètics, d’esdeveniments històrics com la conferència de Ialta en què els vencedors de la II Guerra Mundial es van repartir el món, de cosmonautes, de científics, però també de gent corrent immersa en l’ambient de l’època.

També de metges soviètics destinats a zones rurals de les repúbliques centreasiàtiques, de la revisió d’un mico-cosmonauta després de tornar a la Terra d’una missió espacial o d’un Leònides Brezhnev, líder durant gairebé dues dècades de l’URSS, en vestit informal i distès descansant a Crimea.

Un altre dels líders, Nikita Khrusxov, apareix en diverses instantànies, amb gent corrent, amb nens i amb Fidel Castro, envoltats d’una multitud que els aclama.

Imatges d’un Moscou en construcció i canviant se sumen també a una mostra on no hi falta el món de la cultura, que deixa moments tan xocants com la trobada de les actrius Gina Lollobrigida i Elizabeth Taylor al Festival de cinema de Moscou el 1961, vestides amb el mateix model d’Yves Saint Laurent.

Un altre capítol es dedica a l’incipient desenvolupament de la moda soviètica, amb curioses fotografies de models i estil.

L’exposició, que es tancarà el 24 de novembre, dona feina a més tecnologies multimèdia que permeten als visitants escoltar històries en viu sobre el naixement de les imatges o seguir la història d’una determinada fotografia i el seu autor a través d’una aplicació per a mòbil.