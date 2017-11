Com actuar després d’una violació? Això és el que centra el debat de molts mitjans espanyols després d’una presumpta agressió múltiple perpetrada per cinc homes a una jove de 18 en els Sanfermines del 2016. Aquest debat també va saltar ahir a la palestra durant un judici al Tribunal de Corts, on es va acusar un home d’haver violat una dona amb diversos trastorns. La defensa va al·legar que la noia no havia mostrat símptomes post-traumàtics després de l’agressió sexual i inclòs que havia sortit de festa. La víctima, però, li va respondre: «Cada un enfronta les seves situacions a la seva manera». Del que s’ha de preocupar la justícia és no en veure com ha actuat la víctima després de la violació, si no si hi va haver agressió. La víctima té dret a refer la seva vida.