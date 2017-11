Aquesta setmana el Consell General escollirà la persona que haurà d’estar al capdavant de la institució del Raonador del Ciutadà durant els propers anys. Cal reconèixer públicament la magnífica tasca duta a terme pel Sr. Josep Rodríguez al capdavant d’aquesta institució durant el seu mandat. Ha fet una quantitat de feina ingent durant el que, segurament, haurà estat el període econòmicament més cruent de les darreres dècades, amb les consegüents afectacions negatives per a molts ciutadans del país. Des d’aquí vull felicitar-lo i agrair-li públicament la seva implicació, que deixa el llistó molt alt al seu successor, del qual ja se sap el nom, el Sr. Marc Vila, a qui desitjo tots els encerts.

És inqüestionable que les credencials del Sr. Vila l’avalen sobradament per desenvolupar una feina excel·lent al capdavant d’aquesta institució. No obstant això, el repte serà important, ja que l’aprovació de la nova Llei del raonador del ciutadà atorga funcions addicionals al seu rol, com ara vetllar per la no-discriminació i sensibilitzar la població en aquest sentit.

Una vegada més, però, Demòcrates per Andorra ha gestionat de forma maldestra el procés de selecció de la persona que ha d’ocupar aquest càrrec. Sense excepció, tots els antecessors al càrrec havien estat proposats de manera única, és a dir, a l’hora de seleccionar el candidat, el grup parlamentari de la majoria proposava un únic nom a tenir en consideració i els altres grups representats a l’hemicicle emetien el seu vot segons el seu criteri. Aquest cop, però, DA ha convertit el procés en tot un sainet, amb els potencials greuges infligits a tots els implicats. En lloc d’optar d’entrada per un sistema cristal·lí i nítid, ha preferit recórrer al camuflatge i als subterfugis, pretenent fer creure que no tenia un candidat preescollit.

Durant aquesta malaurada escenificació, DA ha arribat a posar damunt la taula fins a 12 noms diferents, tots ells amb sobrades capacitats per desenvolupar una tasca exemplar com a raonador del ciutadà, i, a més, ha insistit molt en el fet que potser ja tocava que el càrrec recaigués en una dona, ja que no era normal no haver comptat encara amb cap raonadora des de l’inici de la institució, i que preferiblement havia de ser una persona no marcada políticament.

Fer sortir 12 candidats a la palestra de manera innecessària per pretendre dissimular grollerament quin era el candidat escollit evidencia el menyspreu amb què actua DA. Aquest modus operandi s’ha convertit en la marca de la casa de DA, ja que són moltes les evidències en què s’han malbaratat esforços per cremar noms de persones sense cap mena de mirament. Van ser els mateixos integrants de DA, tal com ens han explicat els candidats al càrrec amb els quals hem parlat, els qui van contactar amb ells i els van persuadir per optar al càrrec, infonent-los unes falses esperances, ja que d’entrada sabien que eren inexistents. No només els han fet perdre el seu valuós temps inútilment, sinó que els han exposat innecessàriament a la llum pública.

Un cop més, als de DA se’ls ha vist el llautó. No només no tenien cap mena d’intenció que la institució fos encapçalada per una dona, sinó que, a més, en situen al capdavant una persona molt marcada políticament, ja que es tracta de l’exministre de Justícia i Interior del Govern de Toni Martí de la legislatura passada.

Estic convençut que el Sr. Marc Vila portarà a terme una tasca excel·lent. DA, però, s’hagués pogut estalviar aquest vodevil i no jugar amb les persones, infonent-los falses esperances. Al cap i a la fi, ells tenen la majoria suficient per convertir en raonador la persona que vulguin.