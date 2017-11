Fabiola Sofia Masegosa

Dissabte passat, com a amant del bon vi, vaig anar a fer un volt per la 5a Trobada Internacional de Microproductors de vi a Sant Julià de Lòria. On a més dels quatre productors de vi que hi ha en aquest país –Celler Mas Berenguer, Celler Casa Auvinyà, Borda Sabaté i Casa Beal– es podien fer tasts de vins de molts altres llocs i acompanyar-los amb degustacions de pernil o de foie. També vaig poder gaudir olorant unes tòfones fresques –malauradament jo sempre les utilitzo de pot i aquestes no fan aquesta olor tan bona– i veure l’exposició Embriag, en la qual hi havia, entre d’altres, una imatge de Baccus –el déu grec del vi– realitzada pel pintor alcoià Ignacio Trelis. El que menys em va agradar de tot: el sistema de tiquets que em resultava molt embolicat, així que només vaig degustar una copa de vi.

I, com defineixo jo una bona copa de vi? Doncs aquí els deixo un escrit meu amb el qual vaig guanyar un concurs d’un celler de vins ja fa uns anys on la descric d’una forma molt sensual:

«Goig. La vaig mirar, relluïa com un diamant recentment polit. En el seu fons, reposava l’anhelat nèctar dels déus. La desitjava i m’estremia amb només pensar que seria meva. Vaig sentir el seu aroma embriagador que m’incitava cada vegada més a posseir-la. Vaig agafar suaument la seva tija, tement que es marciria si l’oprimia massa. La vaig acostar a la meva boca i vaig beure».

Però, tornem a parlar d’Ignacio Trelis. Aquest pintor contemporani format en acadèmies d’artistes locals, sobretot de la mà de Paco Barrachina, ja fa temps que compta amb una projecció internacional. És seguidor de l’anomenada escola espanyola de Roma dels segles XIX i XX i des de 1983 ha exposat en nombroses galeries d’Espanya, Portugal, el Regne Unit, Emirats Àrabs, Itàlia i els Estats Units.

A més de tenir la seva pròpia galeria a València, la seva obra està repartida per tot el món. Així, podem trobar les seves pintures tant en el Museu Alcoià de la Festa, com al Banc Nacional de París, passant per col·leccions particulars al Canadà, el Japó, les Filipines o Mèxic. El pintor, que abans realitzava pintura paisatgística, ara destaca sobretot pels seus retrats, com el susdit Baccus, els quals estan envoltats pel que semblen ser formes abstractes en diversos colors vibrants, però que de fet representen símbols de les tradicions culturals més rellevants.