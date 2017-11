Ja ha arribat la ressaca del Black Friday però seguim pendents del Cyber Monday mentre el forat de la nostra butxaca és més profund que el d’un pou. I nosaltres preocupats. Ho desconec, però si els directors de màrqueting tinguessin un dia per celebrar la seva professió, seria el Black Friday. Cyber Monday per als de Silicon Valley. Però aquest dia tan conegut en l’actualitat, en concret l’etimologia del concepte «divendres negre», té una història que neix als Estats Units. Bé, de fet té uns quants significats. Aquest dia té lloc el 4rt divendres de novembre, just l’endemà del dia d’acció de gràcies on familiars i amics es reuneixen a menjar el tradicional gall d’indi per donar gràcies a Déu per la bona collita i resar per la de l’any que ve. I aprofitant l’ocasió de vendre, els comerciants començaven les seves campanyes de Nadal el divendres, fet que es va traduir en una tradició: ningú feia cap campanya nadalenca fins que no comencessin les desfilades de Nadal aquell mateix dia.



L’expressió Black Friday va començar a popularitzar-se l’any 1961 quan la gent va llençar-se al carrer en massa, fos a peu o en cotxe, i això va provocar que entre els agents de circulació a manera de broma aparegués aquest nom, perquè a qui li toqués treballar aquell dia ho passaria malament. A poc a poc l’ús d’aquest terme es va anar estenent agafant diferents significats fins que el 1981 se’l va dotar d’un sentit prou coherent. Per les empreses els nombres negatius de les vendes es representaven amb tinta vermella, però el Black Friday era un dia molt fort comercialment, pel que les empreses obtenien xifres positives, que després escriurien amb tinta negra. Clar i americà. I com tota bona història, aquesta tradició no seria el mateix sense els seus rumors falsos. Un d’ells va sorgir el 2013 quan es deia que el Black Friday va sorgir de la venda d’esclaus rebaixats l’endemà d’acció de gràcies, però el rumor és fals, ja que és veritat que aquesta festivitat va començar l’any 1620 però no va quedar establerta oficialment com a festa nacional nord-americana fins al 1830. En aquell any Lincoln ja era president i dos anys més tard va prohibir l’esclavitud a Amèrica. Però al llarg de la història, al «divendres negre» se l’ha dotat d’altres significats que res a veure tenen amb la festivitat de la qual parlem, com per exemple una sèrie d’incendis que un divendres del 1039 van cremar més de 20.000 km de terreny a Austràlia. El 9 de febrer de 1945 per un atac fallit de les tropes aliades contra els nazis. O el 24 de setembre de 1869 per ser la data que marcava l’inici d’una crisi econòmica històrica als EUA.



El Black Friday s’ha convertit en un dia molt criticat per bona part de la societat per incitar al consumisme d’allò que realment no necessitem comprar. A més ha generat molta controvèrsia amb algunes empreses que aprofiten els dies anteriors per inflar preus i així aconseguir vendre’t pel preu real un producte rebaixat vilment. Aquesta data s’ha convertit en un fenomen mundial que algunes regions ja han adoptat com a Black Week o com Mèxic que celebra «El Buen Fin» i que dura el cap de setmana sencer acabant amb el Cyber Monday. Com a reflexió personal, crec que no fem cap favor a la societat contribuint a aquest abús comercial de les empreses, però tan sols està a les nostres mans canviar-ho. Som com som perquè volem, no com vulguin que siguem.