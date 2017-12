Aquesta setmana volem compartir amb els lectors, la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres número CV0093-2017 en relació amb la subjecció a l’Impost sobre la Renda dels No Residents (d’ara en endavant, IRNR) sobre les rendes percebudes per una empresa no resident a Andorra que presta serveis d’emmagatzematge i gestió de dades.

En consulta es planteja quina és la tributació en l’IRNR en relació als pagaments efectuats a una companyia no resident al Principat d’Andorra, que presta serveis d’emmagatzematge i de gestió de dades de clients en modalitat cloud.

Concretament, la companyia no resident al Principat d’Andorra disposa d’un servidor situat fora del territori andorrà, mitjançant el qual presta els seus serveis d’emmagatzematge a la consultant custodiant les dades dels clients d’aquesta darrera. Així mateix, la companyia no resident presta, entre d’altres, serveis (i) d’enviament de missatges comercials i no comercials als clients dels que es disposa de la seva informació i (ii) d’anàlisis de perfils de clients, així com de les visites a la web de la consultant i enviament de recomanacions a altres usuaris de la web.

Atès l’establert als articles 8 i 9 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del Text Refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la Renda dels No-Residents Fiscals (d’ara en endavant, TRLIRNR), es presumeixen obtingudes a Andorra les rendes provinents de serveis prestats al Principat d’Andorra per part d’empreses no residents; a excepció d’aquells que es considerin contractats, prestats i utilitzats fora del territori andorrà, (havent de complir-se cumulativament els tres requisits previstos).

En el present supòsit, la contractació del servei i la prestació del mateix es localitzen fora del Principat (el contracte es va signar en seu de l’empresa estrangera, i el servidor de la mateixa no es troba a Andorra), però la utilització d’aquests serveis s’efectua a Andorra, donat que el destinatari dels serveis és una empresa del Principat, i que aquests s’utilitzen per a l’activitat que es desenvolupa en el dit territori.

En aquest sentit, la consultant sol·licita aclarir si els imports satisfets a una companyia no resident pels serveis d’emmagatzematge de dades de clients en format cloud, així com els restants llistats anteriorment, s’han de considerar obtingudes a Andorra, i per tant subjectes a retenció.

Amb referència a la consulta formulada, el Departament de Tribus i de Fronters informa que el TRLIRNR, a l’article 4 estableix que: «Són obligats tributaris d’aquest impost les persones físiques i les persones jurídiques no residents fiscals al Principat d’Andorra que obtinguin rendes que, d’acord amb aquesta Llei, es consideren generades en aquest territori».

D’altra banda, la mateixa Llei a l’article 9.2 disposa que: «En particular, es consideren rendes obtingudes en el territori andorrà totes aquelles que siguin satisfetes per persones jurídiques residents a Andorra, o per persones físiques que siguin empresaris o professionals residents a Andorra; excepte que les rendes corresponguin a drets o prestacions contractades, realitzades i utilitzades fora del territori andorrà».

Per tant, pel que fa a la renda que satisfà l’entitat consultant i que obté l’entitat no resident fiscal a Andorra derivada estrictament del servei d’emmagatzematge de dades, tenint en compte la normativa esmentada i que segons la informació proporcionada el servidor no es troba en territori andorrà, la renda en qüestió no està subjecta a l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, perquè es tracta d’un servei contractat, realitzat i utilitzat fora del territori andorrà.

Pel que fa a la resta de serveis mencionats a la consulta que ofereix l’entitat no resident fiscal a Andorra destinats a l’empresa andorrana, atès que es tracta de serveis que serveixen per portar a terme l’activitat econòmica de l’entitat consultant en territori andorrà, les rendes derivades dels serveis en qüestió estan subjectes i no exemptes de l’IRNR.