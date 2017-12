Sílvia Bonet

Amb la ratificació del Conveni i el Protocol relatiu als drets de les persones amb discapacitat, s’havia de complir amb les obligacions que emanen de dita ratificació que se centren en adaptar la nostra normativa al conveni a través del projecte de llei de mesures urgents

Tot i que comparteixo que calia incorporar les mesures més immediates, i que d’altres de més calat es troben en les disposicions, no es podia perdre l’oportunitat per incorporar esmenes que intentessin fer un pas endavant pel col·lectiu de persones amb discapacitat.

L’acceptació d’algunes d’elles han ajudat a aclarir, per exemple, la situació que vivien les persones amb discapacitat i que quan accedeixen a la pensió de jubilació perdien el dret a rebre el cent per cent atorgat per la seva discapacitat, i tot i que el reglament regulador de les prestacions de reemborsament fins al cent per cent ja ho contemplava, la realitat és que existien importants dificultats en aquests casos, i això ara queda aclarit que si continua la seva situació de discapacitat, continuaran reben la prestació del 100% per part de la CASS.

Un altre esmena acceptada i transaccionada amb les dels altres grups és la que elimina el contracte de baix rendiment, entenc que la persona amb discapacitat ha d’entrar al mercat laboral amb les mateixes condicions que la resta de persones, i que la seva discapacitat no impedeixi poder adquirir el salari o les altres condicions laborals que percep qualsevol altre persona per la mateixa tasca desenvolupada, i que aquesta no estigui relacionada amb la seva discapacitat.

I també, la inclusió del concepte igualtat d’oportunitats, que considero imprescindible quan es parla de discapacitat, i calia que quedés inclòs en les definicions.

En definitiva aquest és un primer pas per poder millorar les condicions de les persones amb discapacitat i sense oblidar que les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% valorat oficialment per la Conava i les persones beneficiàries de la pensió d’invalidesa al 2015 sumen un 4,6% de la població, segons dades del Llibre blanc de la igualtat d’Andorra.

Encara queda camí per recórrer i part d’aquest camí el trobem al Llibre blanc de la igualtat, però aquest es un primer pas.