Fabiola Sofia Masegosa

Avui vull dedicar el meu article a la recuperació d’una tradició popular ordinenca del segle XIX que, de la mateixa manera que el Judici dels contrabandistes –representats novament aquest any per Carnestoltes– serà recuperada enguany –després de 25 anys des de la seva última representació– durant els actes que precedeixen el Nadal en aquesta parròquia.

La farsa ens explica la mort de l’última óssa d’Ordino. Respecte a això, cal esmentar la veneració de l’ós, un animal fort i poderós que habitava fins fa poc les muntanyes d’Andorra i que, com mostra la farsa, si tenia gana podia baixar a la recerca d’aliments i, fins i tot, atacar a les persones. A Andorra es pagava una bona suma de diners a qui cacés un ós i ho demostrés a les autoritats per evitar que ataquessin els ramats.

És important saber que l’Óssa es representava antigament a gairebé totes les parròquies andorranes, però, amb el temps, es va anar perdent. Per documentar la representació de l«Óssa d’Ordino comptem, per exemple, amb unes imatges de Valentí Claverol les quals ens mostren la representació de la farsa carnavalesca als anys cinquanta. També Eva Julián Adán, al llibre Hereus i cabalers, ens parla d’aquesta representació que ja va ser descrita l’any 1875 per Jean Auguste Brutails després d’haver assistit a una representació a la vila d’Ordino.

Eva Julián ens diu: «El dia de Sant Esteve al migdia, el poble d’Ordino representa la seva tradicional farsa de l’óssa. Per a la representació..., el poble d’Ordino posseeix un cap d’una óssa dissecat que, segons el dir popular, pertany a l’óssa que protagonitzà la llegenda de cal Moles i que any rere any, des de temps antics, ha estat utilitzat per a la representació.

...pels volts dels anys cinquanta, arran d’una iniciativa del Sr. Rossend Marsol per promoure el turisme a Encamp, es va demanar als homes d’Ordino el cap dissecat de l’óssa, per estrenar i promoure una nova farsa de carnaval a Encamp anomenada El ball de l’óssa. Però passat aquest any, el cap de l’óssa no va tornar a Ordino, sinó que ho va fer passats vint anys. Privats del seu emblemàtic cap, els homes d’Ordino no es van sentir motivats per representar, aquell primer any, l’espectacle, perquè per a ells era un element importantíssim i fortament carregat de simbolismes ja que, des de petits, sempre havien sentit dir als seus pares que aquell cap pertanyia a l’autèntica óssa de la llegenda».

Per tant, l’Óssa es va deixar de representar l’any 1959 i es va recuperar el 1978 fins que al 1992 es va deixar novament de representar.

Enguany, l’única diferència serà la data de la representació de la farsa que en lloc de posar-se en escena el 26 de desembre —dia de Sant Esteve— com manava el costum es representarà el diumenge 10 de desembre a les 12 del migdia a la plaça Major d’Ordino. Els que assisteixin allà em trobaran.