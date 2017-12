Un dia, ahir, en el que va ser important aturar-nos una estona i reflexionar sobre el sentit d’aquesta paraula: Voluntariat.

Perquè ser voluntari o voluntària va molt més enllà del simple fet de dedicar una part del nostre temps lliure a ajudar als altres o a participar en l’organització d’algun esdeveniment social, cultural o esportiu. Estem parlant d’unes poques persones que tenen el convenciment que alguna cosa es pot millorar amb la seva aportació. Persones a qui no els importa destinar part del seu temps en col·laborar amb la il·lusió i les ganes de ser participes d’un objectiu comú.

Són moltes les persones que cada dia, de forma anònima, posen cara al voluntariat, i són elles que fan possible que moltes de les iniciatives que sorgeixen s’acabin transformant en una realitat.

Podem entendre el voluntariat com una activitat que juga un rol fonamental en la nostra societat, i que provoca també cada cop més interès entre els que entenen el seu abast, i el fet de donar a conèixer la seva tasca genera nous estímuls de compromís.

Entenc el voluntariat des de la perspectiva més amplia de participació social en tots els seus àmbits, però a la vegada només el puc entendre quan aquests participen en esdeveniments sense ànim de lucre. Malauradament, cada dia, ens trobem més i més casos de manifestacions de tot tipus, que compten amb la presència de voluntaris com una part essencial de l’organització, amb l’únic objectiu d’estalviar uns diners del pressupost de funcionament. Amb aquesta normalitat aparent fem treballar persones fent tasques gratuïtes que haurien de ser assumides per gent assalariada. Valdria la pena que ens aturem i reflexionem tots plegats, de l’ús que fem dels nostres voluntaris i ens conscienciem i valorem molt be, quan realment la seva contribució te sentit.

La participació desinteressada dels voluntaris aporta cada dia a la nostra societat una mica d’aire fresc, un somriure, una ma estesa que farà que moltes altres persones es sentin més recolzades, menys soles o simplement ben ateses.

No deixem mai d’estar al costat de les entitats que, dia rere dia, treballen amb el suport de voluntaris, amb la finalitat d’aportar alguna cosa a la nostra societat i amb l’esperança de tenir un món just. La seva tasca és essencial i juga un rol primordial on molt sovint les administracions no poden arribar.

Reconeixem la implicació, la dedicació i el compromís d’aquests voluntaris i podrem entendre millor els reptes de futur i l’esforç que hem de fer entre tots.

«El camí autèntic per a arribar a la felicitat és fer feliç l’altra gent.»

Robert Baden- Powell