La creació de la Unió Econòmica i Monetària i la introducció dels bitllets i monedes en euros han estat fites decisives per a l’existència d’un mercat únic a la Unió Europea. Des de la introducció de l’euro, al gener de 2002, en tots els països de l’eurozona es poden fer pagaments en efectiu en la mateixa moneda amb la comoditat i senzillesa amb la qual s’efectuaven anteriorment els pagaments en les respectives monedes nacionals. Al mateix temps, perquè la introducció de l’euro com a moneda única fos completa, calia que particulars i empreses poguessin efectuar també els seus pagaments en tota la zona de l’euro sense necessitat d’haver d’utilitzar l’efectiu. Això implicava, per tant, buscar una fórmula per fer possible l’emissió i recepció de pagaments des d’un compte únic en qualsevol lloc de la zona mitjançant un únic conjunt d’instruments de pagament de manera que totes les operacions (domèstiques i transfrontereres) presentessin les mateixes condicions de facilitat, cost, eficiència i seguretat. No obstant això, en l’àmbit dels pagaments que no es fan en efectiu, romania una situació de fragmentació en els processos de pagament minoristes de la UE que, en última instància, dificultava a la pràctica la culminació d’aquest objectiu ja que a Europa existien fronteres bancàries entre els països per al lliure intercanvi dels pagaments en euros. Per contribuir a pal·liar aquesta situació, les autoritats bancàries i els Estats de la UE van promoure, el 2002, la creació de la Single Euro Payments Area, més coneguda pel seu acrònim SEPA, que és una zona única de pagaments en euros. SEPA és la zona en la qual ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden fer i rebre pagaments en euros, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, i això amb independència de la seva ubicació i que aquests pagaments impliquin o no processos transfronterers, és a dir, que hagin tingut lloc entre diferents països. SEPA es basa només en tres instruments de pagament a través de sistemes electrònics: en primer lloc, les transferències SEPA, que van substituir a les transferències nacionals; en segon lloc, els càrrecs directes SEPA, en substitució dels càrrecs domiciliats domèstics, i, en tercer lloc, les actuals targetes de crèdit i pagament bancàries. Aquests instruments de pagament no diferencien entre l’ús nacional i transfronterer, ja que compleixen estàndards internacionals. SEPA suposa un nou panorama europeu de pagaments al detall caracteritzat per un major grau d’integració. Això implica que les operacions en euros dels instruments regulats per SEPA queden subjectes a un conjunt uniforme d’estàndards, regles i condicions i que les mateixes poden, en conseqüència, ser processades amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència amb què ho són dins els mercats nacionals. SEPA no es restringeix als països que han adoptat la moneda única, sinó que abasta a tots els actuals 28 membres de la UE, als quals se sumen altres sis estats: Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, San Marino, Noruega i Suïssa. El programa SEPA està apadrinat per la UE, la CE, i pel BCE amb l’ajuda de l’EPC European Payments Council (Consell Europeu de Pagaments), organisme que dicta les normes dels sistemes de pagament a Europa. SEPA pretén com a principal objectiu que no hi hagi diferències entre els pagaments nacionals i els transfronterers pel que se l’anomena informalment Unió Europea de sistemes de pagament. Aquest mes de novembre, gràcies a la gestió de l’European Payments Council, la transferència immediata SEPA anomenat SCT INST (SEPA Instant Credit Transfer), complementarà a la transferència SEPA ordinària i serà operativa en nou països europeus: Espanya, Alemanya, Àustria, Itàlia, Finlàndia, Països Baixos, Estònia, Letònia i Lituània. Aquesta nova transferència immediata suposa una revolució per a la banca en línia europea i un gran avantatge per als usuaris. De moment, gairebé 600 entitats financeres disposaran de la SCT INST, i s’espera que en el termini d’un any tots els països i bancs europeus ho facin. Val la pena assenyalar, que l’Estat espanyol al costat d’Àustria i Alemanya, és un dels països que encapçala la llista amb més bancs adscrits al pla de transferències instantànies SEPA. Banc Cooperatiu Espanyol, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Banc Mediolanum, Banc Pichincha, Unicaja, Ibercaja, Caixabank, NCG Banco, Cecabank, Kutxabank, Liberbank, Evo Banc, Banco Popular o Banco Pastor són només alguns dels que figuren ja com a participants . La transferència immediata SEPA permet fer transferències de fins a 15.000 euros en deu segons amb abonament immediat dels fons en el compte del beneficiari, a qualsevol hora i dia de l’any, inclosos diumenges i festius. A més, es podran fer transferències transfrontereres instantànies entre empreses situades en diferents països. El cost d’aquest tipus de transferència instantània serà menor que el que paguen els bancs europeus per processar transferències en temps real a través del sistema TARGET2. Es calcula que l’entitat bancària només pagarà 0,20 cèntims per operació durant els primers dos anys, tot i que aquest cost es podria incrementar en un futur. Encara es desconeix la comissió addicional que les entitats bancàries cobraran al client, però s’espera que inicialment no suposaran un cost addicional que el que paguen les transferències ordinàries; és a dir, que el fet que siguin immediates no suposarà un sobrecost i la transferència seguirà subjecta a les condicions de cada entitat.

Director de Brachfield Credit & Risk Consultants