En tres anys, i gràcies a la gran implicació desinteressada de molts ciutadans, el pessebre vivent ha tornat a esdevenir una tradició arrelada al nostre país que compta amb un fort sentiment comunitari. I és aquí on resideix la seva força.

Però més enllà d’això, el pessebre té, sense cap dubte, un fort impacte social i identitari ja que representa tots aquells valors que neixen de la cultura popular, unint així diferents generacions amb l’esperit de participar en un projecte comú que enriqueix a tota la parròquia i el país. Concretament, cal destacar que, al llarg de les quatre edicions, més de 100 ciutadans han participat en les diferents representacions que han comptat també amb la implicació d’associacions tan arrelades a la parròquia com l’Esbart Santa Anna.

El Comú d’Escaldes-Engordany va decidir recuperar aquesta vella tradició l’any 2014 amb la clara voluntat de retre homenatge als seus creadors i a tots els ciutadans que van fer possible aquesta representació durant anys, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Enguany, els propers 16 i 17 de desembre, es celebrarà la quarta edició del renovat pessebre vivent d’Escaldes- Engordany.

L’any 1955 veia la llum el pessebre vivent d’Engordany impulsat pel recordat Esteve Albert. En el moment de la seva creació va ser una de les primeres representacions de pessebres vivents dels territoris de parla catalana i va esdevenir, al llarg de les seves diferents edicions, una autèntica referència que atreia nombrosos espectadors, a dins i a fora de les nostres fronteres. De fet, el pessebre vivent va esdevenir, per sí mateix, un gran reclam turístic pel país durant aquest període.

