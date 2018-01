Fabiola Sofia Masegosa

Aquesta setmana, en la qual se celebren, a totes les parròquies d’Andorra, les escudelles populars de les que ja us vaig parlar la setmana passada, és denominada com la setmana dels barbuts.

Aquest nom procedeix del fet que aquests quatre sants –Sant Hilari (13 de gener), Sant Pau Ermità (15 de gener), Sant Maur Abat (16 de gener) i Sant Antoni Abat (17 de gener)– són representats a la iconografia lluint unes llargues, abundoses i espesses barbes. Aquesta setmana se sol allargar incloent també a Sant Fructuós, que té la seva diada el dia 21 de gener, i a Sant Vicenç màrtir, el dia 22. A més, hi ha qui integra en el grup a Sant Sebastià encara que la iconografia d’aquest sant ens el presenti sempre afaitat.

Tradicionalment, la setmana dels barbuts és considerada, a través dels anys, per la saviesa popular com la més freda i crua de l’any. Les estadístiques meteorològiques, malgrat les excepcions d’anys concrets, confirmen aquestes prediccions populars. D’aquí, dites populars com, per exemple: «La setmana dels barbuts, setmana d’esternuts» o: «Quan venen els tres barbuts, venen els freds cascarruts».

Entre les festes més importants que se celebren dins de la setmana dels barbuts trobem les dedicades a Sant Antoni Abat, més conegut com Sant Antoni del porquet o dels ases, protector dels animals de peu rodó i, per extensió, de tots els animals domèstics. La seva festa és, en moltes poblacions catalanes, una de les més importants de l’any i se celebra amb diversos esdeveniments com les tradicionals benediccions dels animals o els Tres Tombs, entre d’altres.

El ritu principal dels Tres Tombs consisteix a donar tres voltes per l’interior de la població amb els cavalls, carros i altres animals de tir. Antigament, es donaven tres voltes al voltant d’un espai on es feia una gran foguera feta amb ramatge verd. Amb la influència del cristianisme, els tombs es fan al voltant de l’església de Sant Antoni o a la imatge del sant, des d’on es fa la benedicció dels animals.

A Andorra, enguany la benedicció té lloc dimecres, 17 de gener, a les 19.30 hores de la tarda, a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria, on es celebrarà la tradicional missa de Sant Antoni amb la benedicció dels animals de companyia. També s’acostuma a fer la benedicció a la plaça Carlemany a Canillo després de la celebració de la missa i abans de prendre la tradicional vianda.