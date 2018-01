Quan ens preguntem quins temes han sigut els que han marcat l’últim any inevitablement hem d’incloure-hi Google com a factor principal de l’equació. És el que han aconseguit, ens agradi o no, i de la manipulació a la que estem exposats ja en parlarem en un altre moment. Ara em vull centrar en allò que ha marcat el 2017 segons les cerques a Google.



Entre les personalitats més buscades d’aquest darrer any hi trobarem a actors com Kevin Spacey per la polèmica d’abús a menors i la posterior sortida de l’armari en un intent de desviar l’atenció del problema real. També hi figuren a la llista Melania Trump o Phillipe Coutinho, però cap d’ells és el primer de la llista, en el que sorprenentment s’hi troba Matt Lauer, presentador del programa matinal de la NBC, Today.



A les notícies de caràcter global predominen les desgràcies o catàstrofes naturals, una mescla entre morbo i patiment que ens fa a tots més humans i estar pendents del que succeeix al voltant nostre. L’huracà Irma lidera les cerques i el segueixen el tiroteig de Les Vegas, Korea del Nord, l’huracà Harvey i l’atemptat de Manchester en el concert d’Ariana Grande. Aquesta última, també top 10 de les recerques d’artistes musicals.



Si parlem de tecnologia, parlem d’Apple, primera i segona posició de la llista per l’iPhone 8 i l’iPhone X per ordre descendent. De ben a prop segueixen els iPhone, el Samsung Galaxy S8, la competència directa. I en el rànquing de vídeo consoles, la revolucionaria Nintendo Switch es planta a la tercera posició, seguida de la Xbox One X.



En el panorama esportiu predomina per sobre dels altres el tenis amb Wimbeldon. A la segona posició la Super Bowl, com cada any, treien galons de la fidelitat amb la qual la segueixen els seus espectadors. I continuar amb la llista no seria dir res de nou perquè tots els anys acostumen a ser iguals: el Tour de França, els playoffs de la NBA, la UEFA Champions League, etc... Però, a la tercera posició s’hi ha colat un esdeveniment més propi d’un show televisiu que d’un esdeveniment esportiu: El combat entre Floyd Mayweather i Connor McGregor, que va resultar ser un bluf en tots els sentits.



I per fi la llista més aleatòria i sorprenent de Google, els «Com...». Com tenir barba, com fer unes ulleres per veure l’eclipsi solar, com comprar bitcoins, com veure el combat de Mayweather vs McGregor o com crear un Fidget Spinner. No cal que us expliqui cada una de les recerques, parlen per si soles i diuen molt de quines són les nostres principals preocupacions avui en dia.

Esperem que de cara a aquest any hàgim millorat i no ens deixem manipular tant per les tendències, en tot cas, ja ho buscarem al resum de Google l’any que ve, no?