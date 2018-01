Fabiola Sofia Masegosa

El passat dijous 18 –al Centre Cultural de la Llacuna d’Andorra la Vella– dins del context de la 13a edició de L’autor i la seva obra organitzat per l’AEPA vaig tenir el plaer de fer la presentació de l’Albert Roig, mestre, periodista, fallaire i, jo afegiria, també investigador donada la gran quantitat d’imatges i documentació que apareix en els seus llibres la qual és fruit d’una acurada recerca.

L’Albert, com a periodista, ha exercit diverses ocupacions a RTVA, al diari Bondia i a l’Agencia de Notícies Andorrana. A més, és col·laborador del Diari d’Andorra i de l’Ara.ad. I com ell mateix afirma: «m’he guanyat la vida fent de periodista i exercint com a tal diferents o diria tots els formats de periodisme que existeixen tant l’audiovisual com l’escrit, com el digital, com el radiofònic».

Actualment, treballa organitzant i fent recerca documental als arxius de la família de Cal Pere de l’Oros d’Encamp i d’aquesta tasca sorgeixen Josep Maria Mas Pons, Pere de l’Oros. Vida política 1960-1991» (2016) i Cal Pere de l’Oros: l’història d’una casa andorrana al llarg de tres generacions (2016).

Com a presentadora de l’Albert Roig vaig fer una introducció a la seva obra de la qual vaig destacar la gran quantitat de documentació que es pot trobar i la precisió amb que es descriuen els aiguats del 1937 que van destruir diverses cases de la parròquia d’Encamp, entre les que es trobaven la casa de Pere de l’Oros –protagonista i narrador d’aquests fets que l’Albert transcriu en el seu llibre Josep Maria Mas Pons, Pere de l’Oros. Vida política 1960-1991 i la casa comuna. A més, al mateix llibre, trobem d’altres esdeveniments molt importants per al país com la visita de Charles de Gaulle o la creació de la setena parròquia: Escaldes-Engordany.

De la seva part, l’Albert ens diu que escriure ha estat sempre una passió i li atrauen molt les històries de la gent: «M’interessa molt la vida de la gent, escoltar les històries de la gent per després transformar-les i explicar-les».

Fruit d’un treball de recerca de gairebé dos anys en diferents arxius i de la seva activitat com a fallaire sorgeix Roda el foc: 30 anys de falles a Andorra la Vella (2017). Al llibre, l’Albert ens explica com ha evolucionat aquesta festa de les falles des que va ser recuperada el 1987 fins a l’actualitat. Jo el recomanaria a tots aquells que, com l’Albert i jo mateixa, ja que tots dos coincidint en aquesta faceta, s’estimen les tradicions com a element essencial per mantenir la cultura i els costums d’un poble.

A més, l’Albert també col·labora freqüentment amb la SAC en diverses publicacions com, per exemple, Nacionalitat, pèrdua d’identitat o pèrdua de poder polític? –on recordo que van coincidir a Prada de Conflent– o Informació i formació dels ciutadans, entre d’altres.

L’autor va acabar la seva xerrada, parlant-nos de l’evolució de la festa de les falles a Andorra la Vella, de com és una falla tradicional feta de bedoll i dels motius pels quals no es poden cremar aquestes falles durant la nit de Sant Joan —només es crema una falla tradicional a la placeta del Puial on es celebra el bateig de foc— sinó d’altres alternatives elaborades amb fulles de paper reciclat, de les falles de llum, dels problemes que van tenir per recuperar aquesta tradició, de la seva pertinència al Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i de la necessitat de difondre més la cultura andorrana, és a dir, les festes, costums i tradicions pròpies del nostre país.

La propera cita de L’autor i la seva obra tindrà lloc el 15 de febrer a les 19.45 h a la cafeteria del centre cultural de la Llacuna i tindrà com a autor convidat al periodista Gualbert Osorio autor del llibre Ràdio Andorra que serà presentat per la Nùria Gras Rafecas, darrera guanyadora del Fiter i Rossell de novel·la.

Tots hi sou convidats!