El Congrés dels Diputats està tramitant aquests dies una Proposició de Llei de modificació del Codi Civil sobre el règim jurídic dels animals que va ser presentada pel Grup Parlamentari Popular i que un cop hagi estat aprovada per les Corts suposarà un gran canvi pel que fa als drets dels animals i en particular de les mascotes, ja que els animals no es podran hipotecar ni embargar.

La Proposició de Llei presenta nombrosos articles i pretén incorporar al dret positiu espanyol preceptes nous en la protecció dels animals domèstics, en el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil. El 13 de desembre passat tots els grups parlamentaris van votar a favor de la presa en consideració de la Proposició de Llei, que va obtenir el cent per cent de vots afirmatius sobre els emesos; dit d'una altra manera, hi va haver 340 vots afirmatius dels 340 diputats presents a l'hemicicle.

La proposició llei impulsada pel PP busca, en primer lloc, eliminar la cosificació jurídica dels animals i que aquests siguin considerats com a éssers vius dotats de sensibilitat, seguint l'exemple d'alguns països del nostre entorn com Alemanya, França, Àustria, Suïssa i Portugal, en els quals els animals ja no són considerats com a tals.

La tramitació de la Proposició haurà de seguir el camí parlamentari i en l'actualitat està en la fase d'esmenes. No obstant això, tot i les modificacions que han anunciat algunes formacions, el suport que ha obtingut la futura llei de tots els partits pronostica que sortirà publicada al BOE.

La reforma suposa canviar l'estatus jurídic que fins ara tenien els animals, reconeixent que per les seves qualitats no poden ser tractats com a mers objectes en les diferents situacions previstes en la legislació civil. Per tant, en casos de nul·litat, separació o divorci, es contempla el pacte sobre els animals domèstics, i s’estableixin els criteris pels quals el jutge ha de prendre la decisió de a qui lliurar la cura de l'animal, i l'autoritat judicial confiarà els animals de companyia a un o ambdós cònjuges, atenent a l'interès dels membres de la família i al benestar de l'animal, i pot preveure el repartiment dels temps de gaudi si fos necessari. A més, el jutge determinarà la forma en què el cònjuge al qual no s'hagi confiat pugui tenir-los en la seva companyia, així com també les mesures cautelars convenients per conservar el dret de cadascú.

De la mateixa manera, pel que fa a la hipoteca, una modificació de l'article 111 de la Llei Hipotecària, incorpora un nou apartat que estableix literalment que: "Primer. Els animals col·locats o destinats a una finca dedicada a l'explotació ramadera, industrial o d'esbarjo. No hi pot haver el pacte d'extensió de la hipoteca als animals de companyia ".