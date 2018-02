Abul Bajandar es va fer mundialment conegut com l’«home arbre» per les grans berrugues que cobrien el seu cos i que el van portar a ingressar fa dos anys en un hospital de Dhaka, sotmetre’s a 19 operacions, no poder portar una vida normal i viure sense esperances sobre una cura del seu mal.

Bajandar viu en una habitació de dos llits. En una dorm ell i a l’altra la seva dona amb la seva filla, que té cinc anys i porta dos sense poder anar a l’escola perquè no hi ha cap col·legi públic i no poden pagar un de privat.

D’acord amb els metges de l’Hospital Universitari de Dhaka, la epidermodisplasia verruciforme que pateix Bajandar –una malaltia de caràcter hereditari, però no contagiosa– no té cura i les operacions només aconsegueixen proporcionar alleujament temporal als pacients.

El coordinador de la unitat de cremats i cirurgia plàstica del centre, el doctor Samanta Lal Sen, afirma: «És possible que necessiteu una o dues operacions més, però no el deixarem sortir d’aquí a poc. Estem fins i tot planejant donar-li una feina adequada a la nostra nova unitat perquè pugui ser monitoritzat».

«Vam fer una operació a Bajandar la setmana passada. Havíem tret totes les berrugues anteriorment, però després vam descobrir que havia desenvolupat noves berrugues», ha afegit.

El somni de Bajandar, de 27 anys, de tornar a una vida normal amb la seva dona i la seva filla s’ha anat convertint en un malson, en veure com creixien de nou berrugues en forma d’escorça d’arbre en mans i peus, després d’un rosari d’operacions.

«Estava bé després de la que vaig creure que era la meva última operació fa sis mesos. Almenys, podia utilitzar una cullera per menjar per mi mateix», va declarar des del llit de l’hospital.

«Però ara torno a sentir dolor. No puc doblar els dits així que necessito l’ajuda de la meva dona o de vegades de la meva mare, que em visita ocasionalment, per menjar. No sé si mai seré guarit i tornaré a casa o a treballar», es va lamentar.

Quan encara no havia rebut atenció mèdica, Bajandar requeria assistència en la seva vida diària, no podia usar les mans a causa de les protuberàncies i es va veure obligat a deixar la feina com a conductor, però la seva situació ara és similar a la de fa dos anys.

El prolongat tractament i la decisió dels doctors de mantenir a Bajandar internat també està passant factura a la seva família.

«No hem de pagar per res aquí, però tot i així estem patint per la llarga estada», va assegurar la dona de Bajandar, Halima Akter.

Akter passa els dies cuidant al seu marit i veient la televisió a l’habitació de dos llits de la unitat de cremats on s’allotgen, i menja amb la seva filla a la cantina de l’hospital.

«Quan vam arribar aquí la meva filla tenia tres anys. Ara té cinc, però no podem portar-la al col·legi», va explicar Akter.

Els metges no saben com evolucionarà la malaltia i Sen va descartar que Bajandar hagi de ser donat d’alta «en un futur pròxim», encara que guarda l’esperança que la malaltia deixi de desenvolupar-se un dia perquè les noves berrugues van créixer menys ràpidament que les antigues.

«Es tracta d’un factor genètic i sempre hi ha una possibilitat que reaparegui, per això no ho hem tret de l’hospital. Creiem que necessita ser monitoritzat», ha indicat.

Bajandar no és l’única persona a Bangla Desh que pateix aquesta malaltia, de la qual, però, es coneixen molt pocs pacients en el món.

Fa també dos anys, dos homes i un menor suposadament amb la malaltia de l’«home arbre» van ser atesos en una clínica del nord de Bangla Desh, i una nena de 10 anys va ser diagnosticada amb aquesta mateixa malaltia el 2017.

Bithi, de 14 anys, també es va donar a conèixer en aquest país asiàtic per patir suposadament d’hipertricosi, coneguda com «la síndrome de l’home llop», que li va fer desenvolupar un espès mantell de pèl per tot el cos. H