Aleix Mañosas

Andorra ja disposa d’una botiga que accepta criptomonedes com a forma de pagament. Concretament es tracta del Bitcoin, la més famosa dins del seu sector. Tot i que hi haurà molta gent que cregui que és l’única, n’hi ha força més, com Ethereum, Litecoin o Monero, per exemple.

La primera d’aquestes divises electròniques va ser el Bitcoin, que es va crear ara fa poc més de deu anys. Durant tot aquest temps el seu valor va anar augmentant a poc a poc, fins que l’any 2017, arran de la seva gran popularitat, va experimentar un creixement exagerat, aconseguint un preu màxim de 19.000 dòlars a mitjans de desembre.

Un dels atractius de les criptodivises és el seu anonimat. En plena era del control en les transaccions econòmiques, ha aparegut un sistema que, de moment, eludeix els registres. Segons els experts, els negocis il·legals han trobat un lloc on poder-se refugiar.

En aquest sentit els estats tenen molta feina al davant. No només preocupa l’anonimat dels titulars, sinó que la seva seguretat es comença a discutir.

Aquesta mateixa setmana el Japó va patir un atac hacker a Coincheck, una de les principals empreses d’intercanvi de criptomonedes del país. Aquest ha suposat el furt més gran de diners electrònics, més de 500 milions de dòlars i ha afectat a més de 200.000 persones. D’aquesta manera, els actius relacionats en el mercat asiàtic van perdre un 10% de valor i la moneda hackejada es va desplomar més d’un 20%.

Davant d’aquests fets, la repercussió mundial que tindria un atac major en alguna altra divisa similar, és altament preocupant. Ens trobem en un món basat principalment en la confiança i si aquesta falla el sistema s’ensorra.

El pitjor de tot plegat és que si aquest sistema cau, no només en patiran les conseqüències aquells qui voluntàriament van decidir invertir-hi. En cas d’una fallada general, totes les persones que intervenim en l’economia estarem afectats.

És un cas similar al que va passar fa més de deu anys quan va esclatar la famosa bombolla immobiliària.

Avançar cap aquest tipus de moneda segurament és el futur, però encara falta molta regulació en els estats i millorar-ne la seguretat. A més, cal tenir en compte que, com en tots els actius cotitzats, sempre és recomanable consultar amb un expert abans de realitzar la inversió.

De moment a Andorra ja podem comprar instruments a través d’aquesta via. Els partits polítics s’han d’anar preparant per crear una regulació d’aquests actius, ja que la nostra fiscalitat pot fer propicia la creació de mines de criptomonedes i tot el que això pot suposar.

Això ja no és el futur, és el present. Benvinguts a la nova era de l’economia.