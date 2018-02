El canvi climàtic és una evidència des de fa temps. Sincerament, no cal ser un expert en la matèria per adonar-se que s’està alterant el clima a nivell mundial. I, òbviament, el nostre país no és ni serà malauradament cap excepció. La nostra constitució preveu en el seu article 31 que «és funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones».



El nostre país ha anat introduint en els darrers anys mesures cada cop més protectores amb el nostre medi ambient. Però, sens dubte, en aquesta legislatura s’ha avançat de manera clara i decidida en la implementació de mesures per tal de millorar el nostre medi ambient, prevenir i lluitar en la mesura del possible contra el canvi climàtic.



I és amb aquesta lògica que el Govern va aprovar fa un dies el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic. Aquest text fixa, per primera vegada, els objectius i compromisos en matèria d’emissions i producció energètica i defineix nombroses mesures per tal de poder assolir-los. Suposa doncs, sense cap mena de dubte, un gran pas endavant ja que pretén aconseguir un model energètic més sostenible, amb una major producció d’energia nacional i, per tant, menys dependència de l’exterior. Aquestes mesures han de permetre reduir les emissions i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic.



En aquest sentit, aquest text obligarà a les administracions a aplicar criteris de sostenibilitat en la renovació de les seves flotes de vehicles, en l’enllumenat públic i els edificis públics, que s’hauran de sotmetre a auditories per valorar la seva eficiència energètica.

Pel que fa l’edificació privada, la norma contempla nous requisits: per exemple, preveu que els edificis que es construeixin a partir de l’any 2020 hauran de tenir un consum energètic gairebé nul.



El transport és, sens dubte, un dels principals emissors de gasos nocius a les nostre valls i és per això que es preveu continuar potenciant la mobilitat elèctrica, així com el transport públic. Una assignatura pendent de fa molts anys.



El projecte de llei es fixa com a objectiu augmentar la producció d’energia internament i que aquesta producció nacional sigui en un 75% provinent de fonts d’origen renovable. Per aconseguir aquest objectiu, es preveuen varies mesures, entre elles, la possibilitat de l’autoconsum de l’energia elèctrica que es generi amb fonts d’origen renovable com, per exemple, les plaques fotovoltaiques que s’instal·lin en els edificis.



Totes aquestes mesures han de contribuir a millorar el nostre medi i, per tant, la nostra qualitat de vida. Els canvis normatius són necessaris però necessiten, decididament, d’una més gran conscienciació i implicació per part de tots perquè puguin ser efectius.