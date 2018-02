El Dia internacional d’Internet Segura se celebra aquest 6 de febrer en nombrosos països del món amb l’objectiu de promoure un ús responsable de les noves tecnologies i conscienciar sobre les amenaces a les que han de fer front els usuaris i la necessitat d’adoptar mesures de protecció. Aquesta cita es va instaurar a proposta per la Comissió Europea i va ser adoptada per la xarxa Insafe, una organització sense ànim de lucre destinada precisament a promoure la seguretat en la xarxa.



El Dia internacional té el seu focus permanent en els infants i joves. I aquest any ha triat com a motiu crea, connecta i comparteix respecte: Una Internet millor comença amb tu, una crida en clau positiva per fomentar l’ús dels dispositius intel·ligents però associats a un valor bàsic i universal com és el respecte. Com en qualsevol altre àmbit de la societat la comprensió i el respecte són essencials per connectar-nos al món i interactuar amb altres usuaris.



Internet és una excel·lent eina per a la formació i creixement dels nostres joves. No tindria absolutament cap sentit intentar renunciar-hi pel fet que hi hagi amenaces més o menys velades que requereixen cert grau de protecció i que exigeixen unes mesures que, en el fons, no són més que les mateixes que ja apliquem en el nostre dia a dia, però adaptades al món digital.



Fer entendre als infants que poden tenir una incidència directa en què la xarxa sigui un lloc més acollidor i més segur i que això és factible actuant amb el mateix respecte que actuen en les seves relacions diàries és un primer pas fonamental. I això exigeix que prèviament tinguin consciència de conceptes com la pròpia reputació digital, que comencen a construir des del mateix moment en què s’inicien a les xarxes socials o al joc online, la necessitat de protegir-la o els problemes que es poden derivar d’agressions cibernètics als altres, com és el ciberbulling o les campanyes massives dels haters.



La divulgació entre els joves i adolescents s’ha de treballar des de tots els àmbits: a casa, a l’escola, a les activitats extraescolars... El primer esglaó és la família que té una paper essencial a l’hora de conscienciar sobre les possibilitats creatives i d’adquisició de coneixements de la tecnologia però sense perdre el sentit crític ni valors fonamentals com el respecte cap a les persones, les idees o les creences, tot sota un ambient de confiança i diàleg constant. Amb l’arribada de la tecnologia a les aules, els docents han de reforçar el paper que ja feien en la promoció de valors positius associats a Internet, amb donar capacitat als alumnes per discriminar entre continguts i adquirir les millors pràctiques, una tasca que també correspon a educadors i treballadors socials.



Però no només des d’àmbits amb contacte directe amb infants s’ha de treballar en aquesta direcció. Institucions, empreses o entitats de la societat civil poden contribuir a conscienciar i divulgar com a suport de la tasca dels pares i dels docents. Des d’Andorra Telecom hem estat conscients sempre d’aquesta necessitat i l’hem incorporat a les nostres polítiques de responsabilitat pública amb conferències de divulgació a les escoles sobre la navegació segura o l’ús de les nostres plataformes per conscienciar la societat en general i els joves en particular. Igualment hem fomentat conferències i actes informatius molt orientats al món professional i a la seguretat en la gestió de la informació com evidencia l’acord assolit amb l’associació internacional ISACA per conscienciar i formar professionals i empreses en ciberseguretat.

La implicació de l’operadora en aquest àmbit és visible aquests dies amb la celebració des d’ahir dilluns del II Congrés de ciberseguretat, impulsat per l’associació sense ànim de lucre Conand i que, aquest any ha dedicat dues jornades senceres, en col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’organització espanyola X1REDMASEGURA a xerrades de conscienciació per als centres escolars amb més de 800 assistents. Les xerrades es complementen amb un taller més específicament adreçat als pares sota el títol prou il·lustratiu Mare, pare: vull el meu mòbil.



Internet ha revolucionat les nostres vides. Ha canviat la manera d’informar-nos, d’interelacionar-nos, de projectar-nos... I això ens exigeix a tots adquirir consciència de la necessitat d’acompanyar-ho d’hàbits de seguretat i de codis de conducta. La nova generació digital s’inicia en aquest nou hàbitat de manera natural i automàtica però és responsabilitat de tots acompanyar-la per garantir que els valors que regeixen la nostra societat es projectin també a la xarxa.