Fabiola Sofia Masegosa

Aquest divendres, a Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià de Lòria, es penja a Sa Majestat El Carnestoltes —a Encamp i Canillo es penja el dissabte— donant així el tret de sortida a la disbauxa i el desgavell que porten les festes de Carnaval.



En el cas de la parròquia d’Ordino, les activitats d’aquestes festes es desenvolupen durant dilluns de Carnaval. Així, a les dotze del migdia a la plaça Major tindrà lloc la representació del «Judici dels contrabandistes» —farsa recuperada l’any passat—. A continuació podrem gaudir del brou de carn d’olla i botifarres, àpat típic d’aquestes dates. Aquest dinar és ofert a tots els assistents per l’hotel Babot des de fa més d’una trentena d’anys com una reminiscència de l’àpat que feia el jovent de la parròquia després del robatori de les olles. I, a la tarda, el concurs i ball de disfresses per als més petits.



Andorra la Vella i Escaldes celebren de forma conjunta el carnaval que té com a actes principals la Rua de Carnaval el dissabte a les sis de la tarda i en acabar una botifarrada popular a la plaça del Poble. La matança del porc obre el Carnaval de Canillo. Aquesta té lloc aquest divendres a dos quarts de nou del matí a la Sala polivalent de l’edifici Socioesportiu Perecaus. Dilluns de Carnaval, a les cinc de la tarda, també podrem gaudir d’una botifarrada popular a la plaça del telecabina.



A Sant Julià de Lòria, el dimecres a tres quarts de sis, al Centre Cultural i de Congressos Lauredià se celebrarà la Trobada de ninotaires, dimonis i bruixots. Diumenge podrem assistir a la Gran Rua de ninotaires, dimonis, bruixots, la bruixa Tecla i els porrers i el concurs de comparses i carrosses. A continuació, la botifarrada popular i la batucada a la plaça de la Germandat seguides del ball i entrega de premis.

Antigament, al Carnaval de Sant Julià, el porrer posava ordre al ball, fent fer el rotlle necessari, i «sempre que els cònsols aniran a Offici los haje d’acompanyar amb la Porra al Coll». El folklorista Joan Amades ens descriu el vestit del porrer dels balls de la festa de Sant Julià de Lòria al Costumari Català (El curs de l’any, Volum V, pàgina 318).



«Anava armat de grossa porra. Vestia un balder i llarg gavany o túnica de color verdós, cordat a grossíssims botons, vermells els uns i verds els altres, alternats un de cada color. De mitja mànega fins al puny li penjava com una randa o farbalà, verd en una mànega i vermell en l’altra i duia al cap un barret d’ales planes i amples, de les quals penjava un farbalà de randa, també la meitat vermell i l’altra meitat verd».

Entre els actes del carnaval d’Encamp destaquen la matança del porc —diumenge a les nou del matí davant de la plaça dels Arínsols— i la seva trilogia de farses carnavalesques: el «Judici dels contrabandistes» (diumenge a les quatre de la tarda a la plaça dels Arínsols); el «Ball de l’óssa» (dilluns a les quatre de la tarda a l’aparcament del Prat de l’Areny —declarada festa d’interès nacional—); i la «Operació del Carnestoltes». Per acabar, dimecres a les nou de la nit hi ha una sardinada popular —davant de la plaça dels Arinsols— i a les deu cremen el Carnestoltes.



I recordeu sempre que com s’acostuma a dir: Per Carnaval tot s’hi val!