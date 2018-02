Fabiola Sofia Masegosa

Arriba Sant Valentí i les maneres de celebrar-ho són infinites. Només cal una mica d’imaginació. Jo suposo que sóc de les més tradicionals i romàntiques: un pom de roses –però en el meu cas de color rosa, mai vermelles–, perfum, un peluix o una capseta de bombons acompanyats d’una targeta, sopar a la llum de les espelmes –a un hotel o a casa, encara que ara prefereixo l’hotel–, música i després una mica de festa. Encara que tampoc rebutjo unes maduixes amb xocolata o nata acompanyades d’una copeta de cava, uns pètals de rosa per sobre el llit, una petita serenata, etc. D’allò més normalet i acostumat per aquesta data dedicada a celebrar l’amor. Però, com celebren Sant Valentí en altres llocs?

El Japó, per exemple, va importar aquest costum d’Occident –com ja va passar amb altres festivitats– però donant-li un cert enfocament japonès. Per tant, al Japó, el 14 de febrer són només els homes els que reben un regal de les dones. Però, no qualsevol regal sinó bombons o dolços de xocolata fets a mà per als homes de la seva vida. Per als altres, perquè el regal no és només per als enamorats sinó també per als amics, familiars i companys de treball, ja han de ser comprats, només es cuina per al teu amor. I, a més, les xocolates són diferents per no portar a lamentables confusions.

I els homes què? Creieu per això que s’escapen de demostrar el seu amor? Doncs, no. Perquè hi ha el Dia blanc –15de març– i aquest dia els nois han de regalar alguna cosa a les noies com a agraïment; i no s’hi val que sigui només xocolata!

El cas de l’Iran és més aviat irònic, i molt trist afegiria jo, perquè també se celebra el dia dels enamorats, ja que Sant Valentí és cada vegada més popular entre la joventut iraniana, encara que en secret ja que resta prohibit fer qualsevol promoció de la festa o demostració d’amor en públic, fins i tot agafar-se de la mà.

Els nord-americans celebren el Dia de Sant Valentí el 14 de febrer com nosaltres i la seva tradició és intercanviar targetes amb les persones a les que estimen però també en senyal d’amistat.

A Alemanya, els enamorats regalen flors i bombons com en molts altres llocs, però hi ha una tradició molt arrelada que els diferencia: regalen porquets. Regalar aquest animal ja sigui en forma d’imatge, figura en miniatura o de xocolata simbolitza sort i luxúria.

En el cas d’Anglaterra, hi ha una tradició que afirma que si en la vigília de Sant Valentí les dones solteres col·loquen cinc fulls de llorer, una a cada cantonada del seu coixí i una altra al centre, atrauran en somnis al seu futur marit.

I aquí ho deixem. Ja només em queda animar-vos a celebrar aquest dia amb la vostra parella ja que, deixant de banda l’aspecte comercial, sempre és bo dedicar un moment de dolç romanticisme i complicitat a la persona que té un lloc en el nostre cor.