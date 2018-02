La situació dels museus i monuments gestionats pel Govern continua anant de mal en pitjor malgrat que des de l’Executiu es va intentar, ara fa unes setmanes, fer-nos creure que els visitants havien augmentat l’any passat. La realitat però és una altra ben diferent. Gràcies a la pregunta del conseller general Ferran Costa vam poder conèixer que lluny d’incrementar-se els visitants als museus, aquests continuen sent cada cop menys.

Un any més, i ja en van uns quants de seguits, els museus gestionats per Patrimoni Cultural segueixen perdent visitants (1.608 visitants menys respecte l’any 2016). Unes dades que també són similars en els monuments nacionals on la pitjor part se l’emporten, la Casa de la Vall que ha perdut uns 4.000 visitants i el Santuari de Meritxell que ha perdut més de 40.000 visitants en un any.

A partir d’aquí ens podem fer unes preguntes: Com pot ser que aquests últims anys tenim unes dades positives en nombre de turistes però els nostres museus nacionals cada vegada reben menys visitants? Tenim un patrimoni cultural que no interessa als nostres visitants? O potser, no fem prou promoció d’aquest patrimoni cultural perquè els nostres visitants s’interessin pels nostres museus i monuments?

Jo particularment m’inclinaria més per aquesta última qüestió i afegiria que no fem prou per donar a conèixer el nostre patrimoni, ja sigui cap els nostres visitants però també per a la gent que viu al nostre país. No n’hi ha prou en fer campanyes turístiques dient que tenim museus i esglésies romàniques excepcionals perquè després aquestes mateixes esglésies romanguin tancades al públic la major part de l’any.

Per això vull demanar a través d’aquesta tribuna que tant el departament de Patrimoni Cultural com Andorra Turisme uneixin esforços per millorar la promoció del nostre patrimoni, que té una riquesa i una diversitat molt gran.

Tenim uns museus que expliquen la nostra història, un conjunt d’esglésies romàniques que molts envejarien. Tenim la Vall del Madriu-Perafita-Claror i les Falles d’Andorra que són Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, però quan visites la web visitandorra.com a un se li fa molt difícil trobar aquesta informació.

Jo crec que com a país hem de creure en el nostre patrimoni històric i cultural. Podem seguir l’exemple de la Vall de Boí on també tenen uns elements culturals similars als nostres i on han decidit promocionar-los. Des de fa anys tenen resultats positius, ja que les visites a les seves esglésies no paren de créixer i trobar una habitació d’hotel quan se celebren les Falles és pràcticament impossible.

Per aquests motius trobo una molt bona opció la proposta del Grup Parlamentari Liberal perquè el pressupost contempli la creació d’un projecte de promoció del patrimoni romànic d’Andorra, també la creació dels projectes de promoció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i de les Falles d’Andorra per reconduir la situació de menysteniment sobre el nostre patrimoni cultural i convertir-lo en un pol d’atracció turística.

Cal actuar ja per revertir les xifres d’assistència als museus i promocionar com es mereix el nostre patrimoni cultural. Si el Govern no ho fa des d’ara mateix, quan ens faciliti les dades de visitants de l’any 2018, aquestes seguiran amb la mateixa tendència baixista. No sé si d’això en podran fer alguna lectura positiva els actuals gestors sense maquillar les dades.