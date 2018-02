Qui no té un amic que fa els mateixos acudits dolents que Chandler (Friends) i que no fan gràcia a ningú? O una mare tant o més protectora que Elsa Gardner (Atypical) que no et deixa sortir de casa sense tres abrics, quatre bufandes i uns guants polars «per si refresca»... Com a serièfil ja quasi semiprofessional rossant el freakysme –la línia és molt fina– puc assegurar que cada persona en aquesta vida sense excepcions té un alter ego en forma de personatge d’alguna sèrie de televisió. Parlo de caràcter i forma d’actuar. Òbviament al tractar-se de ficcions els personatges estan sobreexplotats emocionalment per donar més èmfasi en la seva manera de fer i actuar, sobretot en les comèdies, que són els casos més clars pel que fa a comparacions entre amics perquè la majoria són personatges rarets, amb particularitats molt marcades. Sent sincers, tots tenim un amic Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) a la nostra vida i puc assegurar gairebé al cent per cent que és un amic. En aquest tipus de sèries com The Big Bang Theory, How I meat your mother, New girl i altres, tothom podria identificar-se amb algun dels personatges, ja que són sèries que retraten molt bé el que són els grups d’amics, diversos en caràcter, cadascú amb les seves peculiaritats que el fan especial però sobretot les connexions que hi ha entre ells i que t’apropen més a la realitat. Com Nick Miller i Schmidt (New girl) que són dos amics que han crescut junts i comparteixen el mateix grup d’amics però la seva connexió és especial pel que han compartit al llarg de la vida, us sona?



I les similituds no es limiten als grups d’amics, les del treball són bastant evidents també. Podeu tenir des del típic company Don Draper (Mad Men) que és perfecte en tot el que fa i del que no en saps res fora del treball fins a un Louis Litt (Suits) que porta el narcisisme escrit al front i farà el possible per ser millor que els altres de qualsevol manera. Ara bé, del que ningú s’escapa és del típic Cardinal Voiello, (The Young Pope) aquell company misteriós que trama a l’esquena dels altres per ascendir a l’empresa.



Respecte a la família, la sèrie que reina per sobre de tot és Modern Family per la varietat de personalitats que ens ensenyen. Qui no tingui cap familiar semblant és que no ha vist la sèrie. A cada família hi ha una Lisa Simpson (The Simpsons), la filla amb més projecció laboral, la més perfecta i llesta de la família. I no us n’oblideu de Rollo (Vikings), el germà amb qui ho heu compartit tot i per més que us enfadeu seguirà sent un germà.



Per cert, en algun moment de la vida tots ens hem sentit una mica Walter White (Breaking Bad) intentant escapar d’un bon problema en el qual ens hi hem ficat sense voler. Fes veure que no, però el recordes molt bé!