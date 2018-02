La premsa a Israel porta anys parlant de la obsessió amb els mitjans del primer ministre, Benjamin Netanyahu, i del seu èmfasi en ser retratat sota la millor llum possible, un tret de vanitat que, de confirmar-se els casos de corrupció que el persegueixen, podria haver cavat la seva tomba política.

Dos propers col·laboradors del cap del Govern i un dels seus amics, el milionari i magnat de la comunicació Shaul Elovitch, han estat detinguts sota sospita d’oferir una cobertura afalagadora d’ell i la seva dona, Sara, al web de notícies Walla, a canvi d’afavorir a l’empresa d’aquest, la telefònica Bezeq.

Editors i reporters de Walla han declarat que van ser pressionats durant anys «des de dalt» per fer notícies positives sobre la parella, en un període en què el primer ministre va ostentar també la cartera de Comunicacions, abans de ser forçat a abandonar-la.

En una altra investigació diferent, l’anomenat cas 1000, la Policia ha recomanat que s’imputi a Netanyahu per un intent de pactar amb el propietari del diari Yediot Aharonot, Arnon Mozes, una coberta beneficiosa a canvi de danyar amb iniciatives legislatives la distribució del periòdic rival, el gratuït Israel Hayom.

Hi cintes gravades de la negociació, tot i que Bibi (sobrenom de Netanyahu) ha assegurat que no pretenia portar el pacte a efecte.

Yair Lapid, rival de Netanyahu, experiodista i cap del partit Yesh Atid, va denunciar les suposades relacions d’intercanvi de favors del primer ministre amb milionaris «derivades només d’una cosa: la seva peculiar obsessió amb el que s’escriu sobre ell».

El també opositor i cap del laborisme, Avi Gabai, va condemnar també la seva «malaltissa obsessió pel què diran i què escriuran als mitjans sobre ell», ha informat el diari Maariv.

En una columna al Yediot Aharonot, l’historiador i exassessor de Netanyahu, Yoaz Hendel, assegura trobar només una explicació als escàndols de manipulació dels mitjans: «Les pàgines d’història. Netanyahu té una perspectiva a llarg termini» i entén que no són els votants els que escriuen la història, sinó historiadors, com el seu pare (a qui admirava enormement).

Impressionar l’elit cultural que escriu la història és, al seu entendre, el que li porta a tractar d’influir com la seva imatge es reflecteix en els mitjans, afirma Hendel, que afegeix que «aquest és l’absurd: la seva debilitat per la història és el que li pot costar la manera en què serà recordat per la història «.

En els 80, Netanyahu va destacar com a polític entre altres característiques per la seva facilitat per solucionar els mitjans de comunicació, el seu àgil maneig dels temps, de la dialèctica pública, el seu excel·lent anglès amb accent americà i el seu bon fer davant les càmeres.

«És un dels operadors polítics i publicistes més consumats, no només en la política israeliana, sinó en qualsevol democràcia moderna. No necessitava entrar en el que la Policia ha anomenat ‘una relació amb suborns’ amb l’editor Arnon Mozes, en la trista esperança de rebre cobertura favorable», ha criticat recentment el periodista d’Haaretz Anshel Pfefer.

Aquest atribueix la seva fixació amb els mitjans de la mala relació de Bibi amb la premsa després de la signatura dels Acords d’Oslo el 1993 i l’assassinat del primer ministre el 1995, de la qual creu que «mai es va recuperar».

En l’última dècada, Netanyahu ha comptat amb el suport incondicional i la declarada admiració de l’Israel Hayom, un gratuït finançat pel milionari americà Sheldon Adelson que s’ha convertit en el diari més llegit del país, però si les acusacions resulten certes, sembla que no en tenia prou amb això.

En un article de 2016, Haaretz ja denunciava l’«obsessiu, paranoic primer ministre l’objectiu real és controlar completament una premsa afeblida que li canta les seves lloances».

«Netanyahu és vist com algú que busca uns mitjans obedients que no mirin cap a les investigacions policials contra ell o la seva dona (...). Vol que els mitjans reconeguin la seva grandesa», assegurava l’article signat per GiDi Weitz i Nati Tucker sobre el primer ministre, en aquells moments embarcat en una reforma del mercat de les comunicacions i dels mitjans públics.

Diversos col·laboradors de Netanyahu han relatat als mitjans com aquest va atribuir el seu fracàs en les eleccions de 1999 (en què va perdre la presidència del Govern) a «no haver tingut un periòdic» i ha reiterat el seu desig de «tenir el seu propi mitjà».

Els suposats intents d’acostar-se cada vegada més a això, han portat finalment a tacar la seva imatge pública i amenacen fins i tot amb fer-li perdre el seu lloc